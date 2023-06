Sorpresa en Castell de Cabres, donde la socialista María José Tena repetirá como primera edil después de que la nueva formación independiente Avant Castell de Cabres (ACDC) le haya cedido la alcaldía. El PSPV obtuvo un único concejal en los pasados comicios del 28M y ACDC, dos; mientras que el PP se quedó sin representación. Este sábado se celebraba en la localidad el acto de investidura y uno de los dos ediles electos de ACDC --José Antonio Meseguer Barreda (que hace cuatro años acudió a las urnas bajo el paraguas del PP)-- no se ha presentado al mismo, pues ya había acordado con su compañera de formación-- Isabel Orero Oms-- que dejarían la localidad en manos de Sabina, que ahora afronta su segundo mandato.

Los motivos

El motivo de esta decisión es una diferencia de criterios entre los dos concejales de ACDC. Mientras que uno de los ediles quería afrontar la alcaldía, la otra no estaba convencida y era partidaria de que la hasta ahora alcaldesa siguiera al frente del consistorio. Por ello, este concejal decidió no suspender el viaje que tenía programado al extranjero y dejar que su compañera de ACDC y la propia Tena decidieran el futuro de Castell de Cabres. "Yo no comparto esa opinión, pero decidí respetarla y desde hace ya una semana habíamos tomado esta decisión. Si yo hubiera ido al pleno, me hubiera votado a mí mismo, pero ese voto no iba a ser decisivo", ha explicado este sábado el concejal que no ha estado presente en la investidura.

"Castell de Cabres no puede permitirse tener una oposición. Tenemos que ir todos a una y colaborar por el bien del pueblo", ha concluido.