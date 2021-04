Son varias las empresas que esta semana demandan perfiles para cubrir vacantes de chófer de camión con carné C + E + CAP y con la necesidad de incorporación inmediata. Además, destacan también las oportunidades para administrativos de exportaciones para Oriente Próximo y Magreb y operarios para el sector del vidrio y cerámico. Consulta todas estas y hasta más de 100 ofertas de empleo en Castellón, en este mismo artículo.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Administración y Finanzas

EBEL CONSULTING SELECCIONA:

Administrativo/a de exportación Magreb y oriente próximo para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

Funciones:

-Asistencia telefónica a la clientela de los países asignados.

-Gestión de pedidos desde la recepción a la facturación.

-Gestión del cobro.

-Mantenimiento informático de fichas de clientela asignada.

-Preparación de documentación para el envío de la mercancía.

-Contacto con empresas transitarias y de transporte terrestre.

-Apoyo al departamento comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de exportación Magreb y oriente próximo en Castelló de la Plana.

Administrativo/a de exportación con francés e inglés para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Requisitos:

-Nivel de francés muy alto.

-Nivel alto de inglés.

-Experiencia previa realizando las funciones descritas.

-Buen nivel de ofimática.

-Persona organizada y resolutiva.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de exportación con francés e inglés en Castelló de la Plana.

ADECCO SELECCIONA:

Administrativo/a - Back/Front Office para Castelló de la Plana

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Adecco estamos trabajando con una empresa italiana líder en diseño y producción de almacenes verticales automáticos, adecuados para cualquier sector industrial, en la búsqueda de un perfil administrativo/a, cuya misión principal será dar soporte al departamento técnico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a - Back/Front Office en Castelló de la Plana.

TEMPORAL TRANSFER SELECCIONA:

Administrativo/a comercial - Francés nativo para Vinaròs

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En temporal transfer estamos buscando un perfil de administrativo/a comercial con francés nativo para empresa del Baix Maestrat, dedicada al sector industrial. La persona incorporada se encargará de las gestiones con el mercado francés y dará soporte al departamento de administración. Imprescindible dominio alto de excel.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a comercial - Francés nativo en Vinaròs.

Almacén y logística

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Carretillero/a. para Pobla Tornesa (la)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos carretillero/a para importante empresa cerámica ubicada en la Puebla Tornesa.

La persona seleccionada se encargará de:

-Carga y descarga.

- Ubicación.

-Preparación pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a. en Pobla Tornesa (la).

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Carretillero/a para Onda

- 4 vacantes.

- Jornada intensiva - indiferente.

Grupo CRIT selecciona para importante cliente del sector cerámico ubicado en la provincia de Castellón, 4 vacantes de carretillero/a de cargas para la apertura de un nuevo centro logístico.

Funciones:

-Carga y descarga de camiones.

-Ubicación de material.

-Preparación de pedidos.

-Uso de radiofrecuencia:

-Control de Stock:

Incorporación inmediata

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a en Onda.

Compras, ventas y telemarketing

EBEL CONSULTING SELECCIONA:

Área Manager con italiano para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Funciones:

-Analizar y conocer el mercado.

-Definir e implementar la estrategia comercial para su mercado.

-Supervisar la clientela asignada, planificando los objetivos e incrementando los resultados.

-Participación en ferias y visitas comerciales.

-Coordinar los recursos necesarios para incrementar las ventas.

-Planificación y organización de viajes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Area Manager con italiano en Castelló de la Plana.

ORONA SELECCIONA:

Técnico/a comercial (Vinaròs - Benicarló) para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Deseamos incorporar en la zona norte de Castellón (Vinaròs - Benicarló) un/a técnico/a comercial con capacidad de desarrollo, que se responsabilice de la gestión de los clientes del ámbito de mantenimiento de las instalaciones existentes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a comercial (Vinaròs - Benicarló) en Castelló de la Plana.

SALESLAND SELECCIONA:

Promotor/a Recogida Datos Gran Superficie Castellón para Castelló de la Plana

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Actualmente seleccionamos promotor/promotora comercial para stand en centro comercial de Castellón.

Serás imagen de REPSOL, una importante multinacional líder en el mercado, promocionando y ofreciendo sus productos y servicios además de, descuentos, ofertas y promociones. Se trata de un proyecto estable y donde podrás tener el desarrollo profesional que estás buscando.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/a Recogida Datos Gran Superficie Castellón en Castelló de la Plana.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Logístico/a Vinaròs Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Como logístico/a de tienda tu misión principal será la de garantizar la correcta gestión de los flujos de mercancía, desde la entrada hasta la puesta a disposición del cliente en tienda o bien preparando su entrega a través de los diversos canales existentes. Para ello, llevarás a cabo la descarga y el tratamiento de la mercancía, la gestión de espacios destinados a tratamiento de mercancía, preparación de pedidos y todo lo relacionado con el tratamiento del stock en tienda.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Logístico/a Vinaròs Campaña de Verano.

Cajero/a Vinaròs Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Como cajero/a, serás responsable de garantizar el cobro de la compra de los clientes a través de los diversos servicios de pago dentro de la tienda, facilitando un trato eficaz y de excelencia hacia el cliente. Para ello realizarás el cobro y las devoluciones, manejarás los documentos contables relacionados con Cajas (tales como presupuestos, tickets, cheques-devolución, otros medios de pago, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a Vinaròs Campaña de Verano.

TEMPORAL TRANSFER SELECCIONA:

Dirección comercial Sector Moda para Vinaròs

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Nos encontramos en búsqueda de un perfil de dirección comercial para empresa del sector de la moda. Será necesario tener experiencia previa de al menos dos años dirigiendo el área comercial y haber gestionado un equipo previamente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DIRECCIÓN COMERCIAL SECTOR MODA en Vinaròs.

Transporte y reparto

TRANSPORTES CARDA&CANOS SELECCIONA:

Chófer C+E para Vila-real

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Se precisa chófer de tráiler con lona, carné C+E, CAP y tarjeta de conductor al día para reparto de esmalte a azulejeras de la provincia de Castellón.

Horario de lunes a viernes de 7,30 a 18 horas con una hora para comer.

Salario: 1.500€ netos + 3 pagas de 920€ netas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chófer C+E en Vila-real.

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Chófer C+E+CAP para Alcora (l')

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos chófer con el carné C + E + CAP para importante empresa de transportes situada en Alcora.

La persona seleccionada realizará las tareas de transporte de mercancías por la provincia de Castellón y ruta nacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chófer C+E+CAP en Alcora (l').

NORD JOB ETT SELECCIONA:

Conductor/a camión (C + CAP) para Almazora/Almassora

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa dedicada a la asistencia de grúa y transporte de mercancías por carretera, necesita incorporar de manera inmediata a un conductor de camión con carnet C y con buen manejo de carretilla elevadora para repartir a los clientes por la provincia de Castellón

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR/A CAMIÓN (C + CAP) en Almazora/Almassora.

CHÓFER INTERNACIONAL para Almazora/Almassora

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa dedicada al transporte por carretera de mercancía en territorio nacional e internacional, necesita incorporar de manera inmediata a un/a chófer internacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CHÓFER INTERNACIONAL en Almazora/Almassora.

Informática y telecomunicaciones

Bit2Me SELECCIONA:

Threat Hunter para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Te apasiona el mundo de la ciberseguridad?

Tu misión será velar por la seguridad de la información de la compañía, colaborando con los equipos de Ciberseguridad y Sistemas, realizando acciones para prevenir, detectar y evitar amenazas futuras.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Threat Hunter en Castelló de la Plana.

Product Owner para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Tus funciones serán:

- Recibir y detectar de forma activa las necesidades de los diferentes Stakeholders del departamento.

- Gestionar, mantener y priorizar el Product Backlog de nuestra suite.

- Crear historias de usuario de calidad y gestionar el proceso de refinamiento.

- Definir los PMV, Definition of Ready y Definition of Done de los distintos servicios de nuestra suite, en colaboración con Negocio y los equipos de Desarrollo.

- Establecer los mecanismos necesarios para que el Product Backlog sea accesible, transparente y entendible para todos los implicados.

- Monitorizar y supervisar la entrega de valor del departamento, reportando los progresos a los Stakeholders.

- Supervisar a los equipos de ingeniería en cuanto a gestión del tiempo, ausencias, recursos y presupuesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Product Owner en Castelló de la Plana.

Ingeniería

NORD JOB SELECCIONA:

Ingeniero/a de diseño industrial para Onda

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria cerámica, con departamento en Ingeniería y departamento propio en I+D+I, precisan incorporar de manera inmediata a un ingeniero/a con experiencia en sector cerámico para el departamento de diseño.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INGENIERO/A DE DISEÑO INDUSTRIAL en Onda.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Operarios/as de corte (sector cerámico) para Pobla Tornesa (la)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos un/a operario/a de corte de piezas cerámicas, para importante empresa ubicada en la zona de Puebla Tornesa.

La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones:

-Control y programación de la máquina de corte.

-Rodapiés y peldaños.

-Enmallado de piezas y lístelos.

-Clasificación y piezas y alimentar máquina.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as de corte ( cerámico) en Pobla Tornesa (la).

Clasificador/a (sector vidrio) para Castelló de la Plana

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos un/a operario/a de clasificación y encajado de piezas especiales, para importante empresa situada en Onda.

La persona seleccionada realizará las siguientes tareas:

- Clasificación y encajado de piezas especiales.

- Corte de piezas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Clasificador/a (sector vídrio) en Castelló de la Plana.

Operario/a ayudante montaje. para Onda

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos un/a operario/a para importante taller de Almazora.

La persona seleccionada se encargará de:

-Ayudante de montaje y desmontaje de maquinaria.

-Carga y descarga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a ayudante montaje. en Onda.

Responsable de prensas para Castelló de la Plana

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos un/a responsable de prensas para importante empresa cerámica situada en Alcora.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de prensas en Castelló de la Plana.

CESIONLAB / CASTELLÓN SELECCIONA:

Preparador de máquina para Almazora/Almassora

- Jornada completa.

Se precisa personal para trabajar en una empresa en la provincia de Castellón, de preparadores de máquinas, con FPII o Ingenieros Técnicos del metal, con un contrato temporal, a jornada completa, en turnos de mañana, tarde y noche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PREPARADOR DE MAQUINA en Almazora/Almassora.

NORD JOB ETT SELECCIONA:

Encajador/a almacén de cítricos y capaceador para Chilches/Xilxes

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENCAJADORA ALMACEN CITRICOS Y CAPACEADOR en Chilches/Xilxes.

ANANDA / CASTELLÓN SELECCIONA:

Sondista geotécnico para Castelló de la Plana

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa independiente de constructores, promotores y financieras, precisa incorporar de manera inmediata a un/a sondista geotécnico, con un mínimo de 2 años de experiencia en el sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SONDISTA GEOTÉCNICO en Castelló de la Plana.

Tornero/a - Fresador/a para Castelló de la Plana

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa dedicada al diseño de máquinas y herramientas y servicios de mecanizado, necesita incorporar de manera inmediata a un/a tornero/a - fresador/a, con nociones básicas de electromecánica. La persona seleccionada deberá realizar viajes internacionales y tener un mínimo de 2 años de experiencia en el sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TORNERO/A - FRESADOR/A en Castelló de la Plana.

Electricista oficial (M/H) 1ª para Castelló de la Plana

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa dedicada al mantenimiento y reparación de montajes eléctricos en edificios, industrias e infraestructuras en general, necesita incorporar de manera inmediata un/a electricista oficial de 1ª para obra nueva en hospital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ELECTRICISTA OFICIAL/A 1ª en Castelló de la Plana.

Carpintero/a de madera para Burriana

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa dedicada a la fabricación de productos metálicos, artículos de cerrajería en general y trabajos de carpintería mecánica, necesita incorporar de manera inmediata a un/a carpintero/a de madera.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARPINTERO/A DE MADERA en Burriana.

Recursos Humanos

ADECCO SELECCIONA:

Consultor/a Selección Castellón (TAG) para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Tus funciones:

-Darás servicio a los clientes de diferentes sectores.

-Tendrás como responsabilidad garantizar el servicio en la gestión de los trabajadores puestos a disposición, así como garantizar la cobertura de los procesos de reclutamiento y selección del cliente en base a los parámetros de calidad y objetivos establecidos.

- Realizarás la cobertura de los procesos de selección de todos los perfiles que necesiten nuestros clientes, desde el reclutamiento, entrevistas individuales, dinámicas de grupo y la selección.

- También llevarás a cabo las contrataciones y seguimiento de renovaciones, teniendo el contacto directo con los trabajadores.

- Podrás detectar áreas de mejora en el servicio y en procedimientos, pudiendo tener autonomía para implantar iniciativas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a Selección Castellón (TAG) en Castelló de la Plana.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN CASTELLÓN.