Puestos vacantes para administrativos, carretilleros, peones, prensistas, clasificadores, repartidores, comerciales, etc. es lo que podrás encontrar en esta amplia selección de ofertas de empleo en Castellón. La generación de puestos de trabajo en la provincia es una constante al alza, tal y como comprobamos semana tras semana en este artículo dirigido a todo aquel que esté buscando trabajo. Comprueba todo lo que te estamos explicando en las siguientes líneas.

Almacén y logística

GRUPO IMAN selecciona:

ADMINISTRATIVO/A (REPARTO) para Alcora (l')

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos un/a administrativo/a para importante empresa del sector del transporte situada en Alcora.

La persona seleccionada realizará las siguientes tareas:

- Tareas administrativas (facturas, albaranes, documentación).

- Reparto y organización logística de material con furgoneta.

- Carga y descarga de material.

- Manejo de la carretilla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a (reparto) en Alcora (l').

MOZO/A ALMACÉN para Castelló de la Plana

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos un/a mozo de almacén para importante empresa de siderometal. La persona seleccionada se encargará de:

- Interpretar planos maquinaria como piezas de corte de láser, tono y estructuras.

- Manejo de carretilla elevadora (frontal y retráctil).

- Ubicación de materia y preparación de pedidos (alto conocimiento de herramientas mecánicas).

- Disponibilidad para realizar reparto de material.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a almacén en Castelló de la Plana.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

CARRETILLEROS/AS para Onda

- 4 vacantes.

- Jornada intensiva - indiferente.

Grupo CRIT selecciona para importante cliente del sector cerámico, ubicado en la provincia de Castellón, 5 vacantes de carretillero/a de cargas para la apertura de un nuevo centro logístico.

Funciones:

- Carga y descarga de camiones.

- Ubicación de material.

- Preparación de pedidos.

- Uso de radiofrecuencia.

- Control de Stock.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a en Onda.

TEMPORAL TRANSFER selecciona:

ADMINISTRATIVO/A DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA para Benicarló

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En temporal transfer estamos buscando un perfil de administrativo/a comercial y de logística para importante empresa del Baix maestrat. El perfil incorporado dará soporte a logística y a la gestión administrativa del área con las siguientes tareas:

- Atención telefónica cliente.

- Gestión logística/ de agencias de transporte.

- Gestión pedidos.

- Gestión cliente final a nivel de entrega de pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de producción y logística en Benicarló.

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

MASAJISTA DEPORTIVO para Castelló de la Plana

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Masajista deportivo en Castelló de la Plana.

ORGANIZADOR DE EVENTOS CORPORATIVOS para Castelló de la Plana

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Organizador de eventos corporativos en Castelló de la Plana.

INSTRUCTOR DE BOXEO para Castelló de la Plana

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de boxeo en Castelló de la Plana.

PSICÓLOGO para Castelló de la Plana

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicólogo en Castelló de la Plana.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES para Castelló de la Plana

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Castelló de la Plana.

Compras, ventas y telemarketing

PAGE PERSONNEL selecciona:

COMERCIAL CANAL TRADICIONAL - ALIMENTACIÓN para Castelló de la Plana

Tus principales funciones serán:

- Gestión de clientes en la zona asignada y gestión de cobros.

- Seguimiento de la cartera actual e introducción de referencias.

- Apertura de nuevos clientes.

- Ofrecer promociones para aumentar las ventas.

- Conocimiento del mercado y de los competidores en la zona.

- Reportes comerciales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Canal Tradicional - Alimentación en Castelló de la Plana.

Ingeniería

MICHAEL PAGE Page selecciona:

SUPPLY CHAIN MATERIAL ANALYST para Castelló de la Plana

Main responsibilities are:

- Creation and maintenance of Material Master Data in ERP SAP.

- Influence both Supply Chain and functional leaders to support supply planning and site manufacturing strategy recommendations.

- Monitor the progress of approval workflow to ensure that all materials move through the designated approval streams to meet GMP requirements.

- Assess the production feasibility and calculate costings.

- Partner with finance to ensure Bill of Materials are entered correctly into financial system SAP.

- Design and implementation of new processes or improvements in the current Supply Chain processes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Supply Chain Material Analyst en Castelló de la Plana.

Marketing y comunicación

BIGWIG QUALITY CONSULTING selecciona:

DISEÑADOR/A GRÁFICO/WEB para Vila-real

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DISEÑADOR/A GRAFICO/WEB en Vila-real.

TÉCNICO/A SEO para Vila Real

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A SEO en Vila Real.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN selecciona:

PRENSISTA CERÁMICO para Onda

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos un/a prensista con experiencia en el sector cerámico.

La persona seleccionada realizará las siguientes tareas.

- Control de la prensa.

- Cambio de moldes y platos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Prensista cerámico en Onda.

PRENSISTA (SECTOR CERÁMICO) para Alcora (l')

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde la oficina de Alcora, seleccionamos un/a Prensista cerámico/a para importante empresa del sector.

La persona seleccionada se encargará de las siguientes tareas:

- Cambio de plato y moldes.

- Prensado del material.

- Control de humedad y compactación.

- Asegurar el buen funcionamiento de las prensas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Prensista (sector cerámico) en Alcora (l').

CLASIFICADORES/AS para Alcora (l')

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos un/a Clasificador/a para importante empresa cerámica situada en Alcora.

La persona seleccionada deberá realizar las siguientes tareas:

- Clasificación de piezas cerámicas.

- Manejo y control de maquina SURFACE.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Clasificador/a en Alcora (l').

PEÓN MANTENIMIENTO para Alcora (l')

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos una persona de mantenimiento para una importante empresa de servicios situada en L'Alcora.

La persona seleccionada realizará las siguientes tareas:

- De limpieza y mantenimiento.

- Reparaciones e instalaciones.

- De jardinería.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón mantenimiento en Alcora (l').

PRENSISTA para Nules

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde la oficina de Castellón, seleccionamos un/a Prensista cerámico/a para importante empresa del sector situada en Nules.

La persona seleccionada se encargará de las siguientes tareas:

- Cambio de plato y moldes.

- Cambio de formato.

- Prensado del material.

- Control de humedad y compactación.

- Asegurar el buen funcionamiento de las prensas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Prensista en Nules.

SIFU VALENCIA selecciona:

MANIPULADOR/A (>33% DISCAPACIDAD) para Cabanes

- Jornada completa.

Buscamos personal interesado en realizar funciones de manipulados, para uno de nuestros clientes más importantes del sector de la cerámica. Si tienes experiencia en el puesto y has trabajado en manipulados, seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo de Castellón.

Tus funciones serán:

- Carga y descarga.

- Montaje de piezas en la línea de producción.

- Verificación de las piezas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a (>33% discapacidad) en Cabanes.

GRUPO ARESTORA selecciona:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO para Castelló de la Plana

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora precisa incorporar, un/a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO para empresa de fabricación de cerámica, ubicada en la comarca de Plana Baja (Castellón).

Funciones:

- Garantizar el correcto funcionamiento mecánico, eléctrico y electrónico de todas las instalaciones y equipos de la planta en plazo, coste y calidad.

- Implantación y ejecución de los programas de mantenimiento preventivo.

- Realización de los mantenimientos correctivos, cuando sean necesarios.

- Seguimiento de las instalaciones y equipos, proponiendo acciones de mejora de estos.

- Participar en los cambios de formatos.

- Controlar que los sistemas de seguridad de las máquinas funcionen correctamente.

- Promover la seguridad en el trabajo en la empresa.

- Identificar las deficiencias en materia de seguridad que puedan tener las máquinas y proponer y llevar a cabo soluciones.

- Supervisión de los secaderos: En los periodos donde no hay personal en los secaderos y estos están en marcha (según orden escrita del responsable de extrusión) comprobar de manera esporádica su buen funcionamiento

- Cumplimiento de la normativa de seguridad y de orden y limpieza de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Mantenimiento Electromecánico en Castelló de la Plana.

Feu Vert selecciona:

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES CASTELLÓN DE LA PLANA para Castelló de la Plana

- Contrato de duración determinada.

La persona seleccionada se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de Automóviles Castellón de la Plana en Castelló de la Plana.

TEMPORAL TRANSFER selecciona:

PERSONAL MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN para Vinaròs

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Importante empresa especializada en el MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS precisa de personal para mantenimiento BÁSICO, entre las tareas/funciones:

- Diagnóstico del vehículo.

- Cambio de aceite, mantenimiento y revisión de motos y bicicletas.

- Montaje neumáticos, geometría, nitrógeno y equilibrado.

- Escapes, catalizadores, amortiguadores y frenos.

- Cambios de batería y correas de distribución.

- Instalación de aparatos eléctricos: sonido, multimedia y navegación, alarmas.

- Embragues, climatización y enganches.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL MECANICO DE AUTOMOCIÓN en Vinaròs.

Recursos Humanos

EBEL CONSULTING selecciona:

TÉCNICO/A DE SELECCIÓN E IGUALDAD para Castelló de la Plana

- Jornada completa.

Funciones del puesto:

-Reclutamiento y selección de personal.

-Asesoramiento en materia de igualdad.

-Realización de informes de género.

-Realización de acciones formativas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Selección e Igualdad en Castelló de la Plana.

Bit2Me selecciona:

HUMAN RESOURCES TECHNICIAN para Castelló de la Plana

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Tu misión será sumarte a las distintas fases de la gestión del talento de Bit2Me, poniendo el foco especialmente en los procesos de reclutamiento y selección, y dando apoyo en otras áreas del desarrollo como la formación, evaluación del desempeño o RSC.

Tus funciones serán:

- Liderar los procesos de selección asignados, en base a un framework ágil, desde la toma de requisitos y definición del perfil hasta el cierre del proceso.

- Diseñar y ejecutar de forma coordinada con el resto del departamento acciones proactivas de reclutamiento y employer branding.

- Preparar y gestionar los procesos de onboarding de las nuevas incorporaciones.

- Coordinar con nuestro proveedor de RRLL la gestión administrativa del personal de la compañía.

- Apoyar al resto del departamento en la ejecución del plan de formación de Bit2Me.

- Dar soporte a los leads de nuestros departamentos en las funciones relacionadas con la gestión de personas (gestión del tiempo, evaluación del desempeño, etc.)

- Sumarte en la definición y ejecución de nuevas políticas de gestión del talento de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Human Resources Technician en Castelló de la Plana.

Transporte y reparto

LOGISTICA Y TRANSPORTE CESPEDES selecciona:

CONDUCTORES/AS TRAILER para Vila-real

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada intensiva - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor trailer en Vila-real.

ANANDA / Castellón selecciona:

REPARTIDORES/AS (CARNET B) para Onda

- 5 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPARTIDOR/A (CARNET B) en Onda.

Turismo y restauración

GRUPO IMAN selecciona:

COCINERO/A O PINCHE DE COCINA para Alcora (l')

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Desde nuestra delegación de Alcora, seleccionamos a un/a Cocinero/a o Pinche de cocina, para importante empresa de servicios ubicada en Alcora, para trabajar 26 horas semanales de lunes a domingo.

La persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes tareas:

- Ayudar en la preparación de los platos listos para servir.

- Limpiar y ordenar la cocina y los utensilios.

- Guardar los alimentos en los espacios adecuados (despensa, nevera, congelador, etc.).

- Llevar un seguimiento del stock de alimentos.

- Gestionar el control de los pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a o Pinche de cocina en Alcora (l').

COCINERO/A (FIN DE SEMANA) para Alcora (l')

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra delegación de Alcora, seleccionamos a un/a Cocinero/a, para una importante empresa de servicios ubicada en Alcora.

La persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes tareas:

- Preparación de los platos.

- Limpiar y ordenar la cocina y los utensilios.

- Guardar los alimentos en los espacios adecuados (despensa, nevera, congelador, etc.).

- Llevar un seguimiento del stock de alimentos.

- Gestionar el control de los pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a (fin de semana) en Alcora (l').