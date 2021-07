Si buscas trabajo en el sector de la hostelería, debes inscribirte en este momento en las ofertas de empleo en Castellón, ya que la incorporación es inmediata. Consulta en este artículo las bases y pásalo a personas que puedan estar interesadas. ¿Busca empleo? Lo tenemos.

OFERTAS DE EMPLEO SECTOR HOSTELERÍA

AYUDANTE CAMARERO/A para Peñíscola

Publicado: 21/07/2021 - 17:05

Buscamos una persona ágil, comprometida y responsable, cuyas funciones serán:

- Ayudar en la pre-apertura de la cafetería.

- Ayudar en el servicio de cafetería y minibar.

- Dar soporte en el servicio de Snack Bar.

- Dar soporte en el servicio de habitaciones (RoomService).

- Horarios: turno de comida y cena.

Incorporación inmediata.

Se requiere:

Grado medio en restauración, curso de manipulación de alimentos y curso de atención al publico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante Camarero/a en Peñíscola.

PERSONAL OFFICE / FREGADOR/A para Peñíscola

Publicado: 21/07/2021 - 16:36

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Desde Temporal Transfer ETT estamos buscando para importante multinacional del sector hostelería en Peñíscola, personal para limpieza de los utensilios de cocina y cubertería.

Queremos gente enérgica que valore el buen ambiente de trabajo y con iniciativa. En tu nuevo puesto realizarás tareas de limpieza de útiles, maquinaria y menaje del restaurante y cocina, así como la limpieza de las dependencias de cocina de acuerdo a los principios e indicadores fijados por la Subdirección de Alimentos y Bebidas.

Inscríbete a la oferta y sino compártela para darle más difusión y que llegue a las personas interesadas. Se valorará que como formación básica se posean estudios secundarios obligatorios, y también se valorará estar en posesión de cursos de limpieza o de manipulación de alimentos. Estos requisitos son valorables, no se excluirán candidaturas que no estén en posesión de los mencionados cursos. No es necesaria experiencia previa aunque si la tienes mejor.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Office / Fregador/a en Peñíscola.

PERSONAL AYUDANTE DE COCINA para Peñíscola

Publicado: 20/07/2021 - 16:35

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Funciones:

-Asistir correctamente al Supervisor/a de Cocina, Coordinador/a de Cocina y Cocineros/as, entre las tareas destacar:

- Ayudar en la elaboración de pedidos.

- Ayudar en la recepción de pedidos.

- Gestionar los productos.

- Ayudar en la preparación y elaboración de alimentos.

- Realizar limpieza de cocina.

- Horarios: turno de comida y cena.

Incorporación inmediata.

Requisitos:

Formación complementaria en cocina grado medio o superior, manipulación de alimentos, dietética de alimentos y atención al publico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal ayudante de Cocina en Peñíscola.

AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA para Peñíscola

Publicado: 20/07/2021 - 16:35

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Desde Temporal transfer seleccionamos personas para realizar las tareas de LIMPIEZA de habitaciones, además de las transportar y recoger materiales y productos necesarios para la limpieza y mantenimiento de habitaciones. Será necesario aportar experiencia como camarero/a de pisos en hotel. Queremos personas dinámicas y con ganas.

Funciones:

- Participar en las tareas auxiliares de limpieza de habitaciones, zonas nobles, spa, cocina y exteriores.

- Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la limpieza y mantenimiento de las habitaciones y áreas públicas e internas del hotel.

- Mantener los offices limpios, la ropa bien colada y los carros de limpieza en perfectas condiciones.

- Realizar la atención al cliente en las funciones propias de su área. Incorporación a partir del 21 de julio de 2021

Requisitos:

Formación básica: Dominio lectura y escritura en español. Habilidades sociales: Persona ágil y con rapidez y precisión a la hora de realizar el trabajo. Responsable y puntual. Se requiere experiencia previa en limpieza de habitaciones de hotel, se descartarán las candidaturas que no cumplan con este requisito.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA en Peñíscola.