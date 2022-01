¿Qué horario te gustaría tener a la hora de trabajar? ¿Estás disponible para realizar una jornada de ocho horas? ¿Te viene mejor una media jornada o un turno de noche? ¿Trabajar solo los fines de semana, algo temporal o un contrato indefinido que te respalde con cierta tranquilidad? En la siguiente selección de ofertas de empleo en Castellón encontrarás puestos vacantes para todo tipo de perfiles y necesidades.

OFERTAS DE EMPLEO EN CASTELLÓN

CRONOSHARE selecciona:

ENTRENADOR/A PERSONAL EN CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Entrenador/a Personal en Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.

PINTOR EN CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor en Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.

PRONTOPRO selecciona:

CERRAJERO para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca cerrajero en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cerrajero en Castelló de la Plana.

CARPINTERO para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca carpintero en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carpintero en Castelló de la Plana.

FISIOTERAPEUTA para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca fisioterapeuta en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Castelló de la Plana.

DENTISTA para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca dentista en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en Castelló de la Plana.

INSTRUCTOR DE BOXEO para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca instructor de boxeo en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de boxeo en Castelló de la Plana.

TATUADOR para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca tatuador en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Tatuador en Castelló de la Plana.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES para Castelló de la Plana.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca instructor de artes marciales en Castellón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Castelló de la Plana.

KUIKO selecciona:

ALBAÑILES EXPERTOS EN BAÑOS EN CASTELLÓN.

Desde KUIKO, una de las empresas de Ferrovial Servicios, buscamos a los mejores profesionales locales expertos en instalaciones de baños para colaborar con una de las principales fabricantes de España.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ALBAÑILES EXPERTOS EN BAÑOS en Castellón en Castelló de la Plana.

FONTANEROS EXPERTOS EN BAÑOS EN CASTELLÓN.

Estamos expandiéndonos y necesitamos profesionales AUTÓNOMOS o EMPRESAS especializados en INSTALACIONES Y REPARACIONES DE EQUIPAMIENTO DE BAÑO para poder dar servicio a nuestros clientes (particulares y negocios).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FONTANEROS EXPERTOS EN BAÑOS en Castellón en Castelló de la Plana.

GRUPO IMAN selecciona:

REPONEDORES/AS PARA INVENTARIO ( 7 Y 8 DE FEBRERO 2022) para Castelló de la Plana.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos Reponedores/as para inventario los día 7 y 8 de Febrero, para varias tiendas en Castellón:

Funciones:

- Monitorear y supervisar los productos.

- Evaluar y recuento de producto.

Ofrecemos:

- Trabajo los días 7 y 8 de Febrero de 2022.

- 21:30h a 02:00h ( aproximadamente)

Requisitos:

- Valorable experiencia en puesto.

- Carné B y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPONEDORES/AS PARA INVENTARIO ( 7 y 8 de Febrero 2022) en Castelló de la Plana.

ADMINISTRATIVO/A LABORAL. para Castelló de la Plana.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos Administrativa/o de Laboral para importante empresa de transportes ubicada en Castellón, la persona seleccionada se encargará de:

- Contratos, nóminas, seguros sociales etc.

- Gestión administrativa y manejo de contrat@, siltr@, delt@, etc.

Ofrecemos:

- Contratación 3 meses por ETT + incorporación por empresa.

- 9 h a 18h.

Requisitos:

- Grado en Relaciones Laborales.

- Experiencia en puesto similar mínimo de 3 años.

- Alto dominio en : CONTRAT@, SILTR@, DELT@ etc..

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a laboral. en Castelló de la Plana.

OPERARIO/A DE CORTE (PIEZAS ESPECIALES) para Alcora (l')

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos operarios/as de corte para importante empresa de piezas especiales situada en Alcora.

Funciones:

- Corte de piezas especiales.

- Clasificación a la salida de la máquina de corte.

- Pegado de peldaños.

- Limpieza de peldaño tras su pegado.

Ofrecemos:

- Contrato temporal con posibilidad de incorporación a la empresa.

- Trabajo de lunes a viernes, de 06:00 a 14:00.

Requisitos:

- Experiencia de al menos 2 años en puesto similar.

- Carné de conducir y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de corte (piezas especiales) en Alcora (l').

DPTO PROMOCION-CHAPADOR/A DE PANELES para Alcora (l').

Desde nuestra oficina de Alcora, seleccionamos personal para chapado de paneles en el Departamento de promoción para importante empresa situada en L'Alcora.

Funciones:

- Chapado de paneles y muestras.

Ofrecemos:

- Contrato temporal con posibilidad de incorporación a empresa.

- Horario de mañanas de lunes a viernes.

- Salario según convenio.

Requisitos:

- Experiencia mínima 2 años en puesto similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DPTO PROMOCION-CHAPADOR/A DE PANELES en Alcora (l').

HORNERO/A (SECTOR CERÁMICO) para Castelló de la Plana.

Desde nuestra delegación de Castellón, seleccionamos Horneros/as de sector cerámico para importante empresa cerámica situada en VALL D'ALBA.

Funciones:

- Control de los parámetros.

- Modificación de temperatura.

- Modificación de la curva y tiempo de cocción.

- Cambio de rodillos.

Ofrecemos:

- Incorporación por empresa en expansión.

- 3 turnos de lunes a domingo (turno inglés).

Requisitos:

- Carné de conducir y vehículo propio.

- Disponibilidad para trabajar a tres turnos de lunes a domingo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Hornero/a ( sector cerámico) en Castelló de la Plana.

OPERARIO/A PREPACIÓN DE ESMALTES para Castelló de la Plana.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos un/a operario/a para preparación de esmaltes para importante empresa ubicada en Villafamés.

Funciones:

- Control de esmaltes y pastas.

- Manejo de la carretilla.

¿Qué ofrecemos?

- Turnos de lunes a viernes.

- Contratación estable por empresa.

Requisitos:

- Experiencia en puesto mínima de 2 años.

- Valorable gente de la zona.

- Carné de carretilla en vigor.

- Carné de conducir y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a prepación de esmaltes en Castelló de la Plana.

MOZO/A ALMACÉN PARA TALLER INDUSTRIAL para Almassora.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos un/a mozo de almacén para importante empresa de siderometal en Almazora, la persona seleccionada se encargará de:

- Interpretar planos maquinaria como piezas de corte de láser, tono y estructuras.

- Manejo de carretilla elevadora (frontal y retráctil).

- Ubicación de materia y preparación de pedidos (alto conocimiento de herramientas mecánicas).

- Disponibilidad para realizar reparto de material.

Ofrecemos:

- Contratación ETT + posibilidad de incorporación empresas.

- Jornada partida de lunes a viernes.

Requisitos:

- Altos conocimientos en mecánica industrial y muy valorable haber trabajado en procesos de automatización industrial.

- Conocimiento alto y manejo de herramientas mecánicas.

- Alto conocimientos de informática.

- Dominio en gestión pedidos erp.

- Experiencia en puesto mínima de 2 años.

- Carné de carretillero en vigor.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a almacén para taller industrial. en Almazora/Almassora.

CONDUCTOR/A AUTOBÚS para Castelló de la Plana.

Desde nuestra oficina de Castellón, seleccionamos conductor/a autobús para importante empresa de transportes ubicada en Castellón, la persona seleccionada se encargará de:

- Servicio de transporte escolar curso 2021-2022

- de forma puntual realizar servicios discrecionales y urbanos (según servicios asignados).

Ofrecemos:

- Jornada a tiempo parcial.

Requisitos:

- Carné D+E, más CAP (viajeros) en vigor.

- Experiencia en puesto similar mínimo de 3 años.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a autobús. en Castelló de la Plana.

CLASIFICADOR/A ( SALIDA HORNO) para Cabanes.

Funciones:

- Clasificación de piezas a la salida del horno.

- Manejo de la máquina surface.

Ofrecemos:

- Contratación por ETT+ posibilidad incorporación empresa.

- 3 turnos de lunes a domingo.

Requisitos:

-Experiencia en puesto mínima de 3 años.

- Carné de carretilla en vigor.

- Carné de conducir y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Clasificador/a ( salida horno) en Cabanes.

ADECCO selecciona:

HR ASSOCIATE PARTNER para Onda.

At Amazon, we believe every day is still day one. Today is that day for you. We are looking for a talented and driven person to join our Human Resources team as an Associate Partner. The Associate Partner will be a progressive, hands-on and customer obsessed front line HR representative to the line operators (Associates) population in the Amazon Fulfillment Center, providing cover, which is aligned with the Operations shift pattern. A core part of your responsibilities will be taking care and addressing associate queries, placing engagement with associates as your primary focus within our location Fulfillment Center. As an integral part of the HR team, you will deliver the highest quality of service to our internal and external customers; ensuring associates are supported through effective query handling and problem solving, followed closely by a high level of process understanding and administrative support.

The successful candidates will demonstrate:

- Minimum high school diploma education degree or equivalent.

- Interest in HR field.

- Experience in employment law, HR / Payroll & Administrative HR support.

- Fluent command of Spanish and Intermediate command of English (B2 intermediate).

- Knowledge with MS Office Suite (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook).

- Ability to work on shifts that are aligned with Operations at location Fulfillment Center.

- Able to maintain confidentiality and protect sensitive HR information.

- Provide Associate support on HR related topics (documentation of and follow-up on requests, escalation of issues, problem solving, paid leaves/vacation/), ensuring an engaging workplace environment

- Execute employee administration (incl. Time and Attendance) is managed accurately and timely (e.g. vacation requests, absenteeism control).

- Collect and input data, provide metrics through reports to the HR and Operations leaders

- Recruiting and hiring (internal processes), and engagement actions with Associates.

- Support hiring initiatives including events, onboarding and new hire orientation.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de HR Associate Partner en Onda.