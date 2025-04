El Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia se publicó por primera vez en 2022 con el objetivo de analizar y determinar la productividad y la eficiencia de las empresas españolas. Ahora, Adecco Outsourcing, la división del Grupo Adecco líder en externalización de procesos y servicios, lanza la cuarta edición de este estudio.

Una de las conclusiones más importantes de esta primera entrega tiene que ver con el nivel de productividad y eficiencia medio. En este sentido, España se sitúa en 56,3 puntos en una escala de 0 a 100 en este parámetro (+6,9 puntos porcentuales respecto al año anterior).

Ante esta situación, Raúl Cortés, director comercial de Adecco Outsourcing, expresa: “La productividad no es un fenómeno aislado ni puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva cuantitativa. Está condicionada por múltiples factores, desde el clima laboral hasta la digitalización, pasando por la formación de los empleados y la capacidad de adaptación de las empresas. Si bien sectores como IT y Audiovisual, Alimentación y Transporte destacan por sus niveles de eficiencia, otros como la Hostelería y la Administración evidencian la existencia de obstáculos estructurales que requieren un enfoque estratégico más sólido. La clave no es solo identificar los sectores más rezagados, sino entender qué factores subyacentes están frenando su evolución y cómo pueden superarse”.

“Si hay un factor que no puede obviarse cuando hablamos de productividad, es la gestión del talento. No basta con optimizar procesos o digitalizar tareas si no se prioriza el desarrollo y bienestar de las personas. Sigue siendo preocupante que algunas organizaciones continúen priorizando la reducción de costes a corto plazo por encima de la sostenibilidad del talento. Empresas que optan por soluciones de bajo coste sin invertir en formación, motivación o bienestar, terminan enfrentando altos niveles de rotación, pérdida de calidad y una caída en la productividad que, paradójicamente, afecta a sus propios objetivos empresariales”, añade Cortés.

El barómetro se ha realizado sobre una muestra de 2.015 directores/as, managers y mandos intermedios de diferentes sectores de actividad representativos del tejido empresarial español.

La productividad y eficiencia en la empresa española

El IV Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia analiza el tamaño de la empresa, un factor relevante en la productividad. La tendencia indica que, a medida que aumenta el tamaño de la organización, también se eleva su puntuación, al tiempo que muestra una mayor sensibilidad hacia la productividad.

En este contexto, las compañías con menos de 10 trabajadores son las que registran una sensibilidad menor hacia la productividad, con una puntuación de 49 sobre 100 (+9,3 p.p.interanuales). En cambio, las plantillas de entre 250 y 1.000 empleados destacan como las más productivas, con 61,2 puntos (+9,3 p.p.). Las organizaciones de más de mil empleados experimentan un leve ascenso en este indicador, con 55,9 puntos, lo que supone una subida de 4,3 puntos respecto al año anterior.

Digitalización y adopción de la IA

El auge de la digitalización y la inteligencia artificial ha transformado de manera significativa la productividad de las empresas, convirtiéndose en factores determinantes para su competitividad y crecimiento. Por ello, en el presente barómetro se ha preguntado a directivos, managers y mandos intermedios cómo estas tecnologías han influido en la productividad de las organizaciones.

En este punto, el 69% de los encuestados considera que la digitalización ha mejorado la productividad, con un 51,1% que lo percibe como una mejora moderada y un 17,9% como una mejora significativa. Sin embargo, un 22% señala que no ha tenido ningún impacto significativo en la productividad, para el 5,4% la digitalización ha generado dificultades en la adaptación del personal, ralentizando la productividad y en el 3,6% de los casos, los encuestados señalan que en su empresa no se han implementado cambios tecnológicos relevantes.

En cuanto a los principales desafíos en la adopción de la IA, directivos, managers y mandos intermedios incluyen la falta de formación del personal (48,7%) y las dificultades para integrarla con los sistemas existentes (40,6%). En cambio, se espera que la IA facilite la automatización de tareas repetitivas (49,3%), la toma de decisiones basada en datos (41,7%) y la recualificación del talento (42,6%).

Por último, el 45,8% de los participantes afirma que sus empresas ya han definido las tareas asociadas a cada puesto, identificando cuáles pueden ser mecanizables/robotizadas o sustituibles por la inteligencia artificial u otras tecnologías (+8,1 p.p. respecto a 2024).

Los sectores más productivos

La productividad es un aspecto crucial en el crecimiento económico de un país, lo que justifica su análisis detallado en diversos sectores para evaluar su impacto. Los sectores con mayor eficiencia y compromiso con la productividad son IT y Audiovisual (62,5 puntos sobre 100), seguido de Alimentación (59,8) y Transportes (59,5). A estos les siguen, ya por debajo de la media nacional (56,3 sobre 100), el Químico y Salud (55,4), Administración (55,1) y la Hostelería (53,6 puntos).

IV Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia / Adecco

Clima laboral y productividad

El clima laboral se refiere al entorno en el que los empleados realizan sus tareas, abarcando tanto las relaciones entre ellos como su nivel de satisfacción. Cabe mencionar que este factor influye directamente en la productividad de la empresa y puede tener repercusiones en la salud mental. Por esta razón, se ha considerado un factor clave en este análisis.

El 54,2% de los encuestados indica que en su empresa realizan estudios de clima laboral. De esta manera, aumenta en +13,72 p.p. el porcentaje de empresas que realizan estudios de clima laboral respecto al año 2024.

Retribución y objetivos

El debate sobre vincular los salarios a la productividad lleva tiempo presente en la sociedad, aunque aún son pocas las empresas que adoptan este enfoque en sus políticas salariales. En el IV Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia se ha preguntado a las empresas acerca de la relación entre una parte del salario variable y la productividad.

Desde hace tiempo existe en la sociedad el amplio debate de ligar salarios a productividad, aunque todavía son pocas las empresas que establecen sus políticas retributivas siguiendo este criterio. Bajo esta perspectiva, el 70% de los directores, managers o mandos intermedios encuestados indican que en sus empresas se aplica la retribución variable sobre objetivos o productividad independientemente del convenio laboral de aplicación, porcentaje que aumenta 7,65 p.p. respecto a 2024.

De este 70%, un 45,7% señala que se aplica a todos los empleados vinculados en el proceso, y el 24,3% indica que se aplica a los mandos. Por otro lado, un 30% declara que en su empresa no se aplica retribución variable, porcentaje que disminuye 7,7 p.p. con respecto al año pasado.

Formación, eficiencia y productividad

Finalmente, Adecco Outsourcing ha decidido examinar las variables relacionadas con la formación que las empresas españolas están utilizando actualmente para impulsar la productividad de sus empleados.

El 68% de las compañías encuestadas desarrolla planes de formación ad-hoc con el propósito de optimizar la productividad y eficiencia del recurso humano (casi 10 p.p. por encima de la cifra de 2024 que fue del 58,78%).

Dentro de esas empresas, el 62,6% (54,85% en 2024) ha medido el porcentaje de mejora de esos planes entre sus trabajadores: el 45,1% indica que ha mejorado entre un 6% y un 10% su productividad; seguido de un 26,2% que declara que ha mejorado la productividad y eficiencia entre el 1% y el 5%; un 20,5% afirma que estos planes han mejorado la productividad entre un 11% y un 15%; un 6,6% dice que han mejorado más de un 15%; y tan solo un 1,5% asegura que no han mejorado nada la productividad.

La mayoría de la formación proporcionada (38,4%) va destinada a habilidades, en el 30% de los casos a producto/metodología, mientras que en el 31,6% va destinada por igual a producto/metodología y habilidades. En 2025, aumenta en +1,35 p.p. la formación destinada a las habilidades y la dedicada a producto en +2,27 p.p. mientras que disminuye en -3,62 p.p. la formación que va destinada por igual a producto/técnica y habilidades.