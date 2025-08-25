Plan Conecta: la gestión de personas que impulsa la transformación empresarial

En la era de la globalización, el cambio acelerado y la escasez de talento en gran parte de los sectores de nuestra economía, el área de talento y cultura se convierte en palanca estratégica para la transformación y el crecimiento empresarial. A Contar con un área de personas sólida, profesional y alineada con los objetivos del negocio es clave. Sin embargo, en muchas ocasiones no se puede crear un departamento completo de RR.HH. para cubrir todas las necesidades.

Para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas en todos los sectores, Grupo Clave lanza el Plan Conecta como una estrategia de transformación que convierte la gestión de personas en una auténtica palanca de crecimiento. Su visión integral, flexible y humana conecta personas, procesos y propósito de negocio, dando respuesta con soluciones innovadoras y adaptadas al nuevo contexto.

Acompañamiento en la gestión integral de personas

El verdadero reto para las empresas no está solo en atraer talento, sino en integrar, desarrollar y fidelizar a profesionales con capacidad de aportar valor, impulsar la innovación y adaptarse a entornos cambiantes. Además, la captación de los perfiles más demandados a nivel global, especialmente en sectores y posiciones de difícil cobertura necesita una respuesta.

El Plan Conecta es un modelo modular y escalable, diseñado para adaptarse a la realidad, cultura y necesidades de cada empresa. Su fórmula única combina:

Consultoría estratégica de RRHH , con un análisis integral del clima laboral, la cultura de empresa, las condiciones de trabajo y la capacidad de liderazgo, orientado a prevenir problemáticas como el absentismo y mejorar el compromiso.

, con un análisis integral del clima laboral, la cultura de empresa, las condiciones de trabajo y la capacidad de liderazgo, orientado a prevenir problemáticas como el absentismo y mejorar el compromiso. Formación y desarrollo , con programas específicos de upskilling, reskilling y coaching diseñados a medida para que las personas y los equipos crezcan al ritmo del negocio.

, con programas específicos de upskilling, reskilling y coaching diseñados a medida para que las personas y los equipos crezcan al ritmo del negocio. Selección de talento, tanto a nivel nacional como internacional, para responder a las necesidades reales de los sectores productivos, especialmente en perfiles técnicos y directivos de difícil cobertura.

tanto a nivel nacional como internacional, para responder a las necesidades reales de los sectores productivos, especialmente en perfiles técnicos y directivos de difícil cobertura. Gestión jurídico-laboral, ofreciendo un acompañamiento riguroso y actualizado en todos los aspectos legales y administrativos que afectan a la relación empresa-persona.

Etapas clave del proceso

El Plan Conecta se despliega en cuatro pasos que permiten a las empresas avanzar de forma ordenada y adaptada a su realidad. Todo arranca con un diagnóstico y alineación, en el que analizamos a fondo el contexto, la estructura y los objetivos de la organización para saber exactamente dónde estamos y hacia dónde hay que ir.

A partir de ahí, pasamos a la fase de diseño, donde configuramos una solución modular hecha a medida, definiendo qué áreas se activan —selección, formación, consultoría, gestión jurídico-laboral— y con qué alcance.

Llega entonces el momento de la implementación, que puede ser con presencia física en las instalaciones del cliente o en formato externalizado, siempre asegurando la integración con los procesos y la cultura de la empresa.

Por último, el seguimiento y evolución garantiza que el plan se mantenga vivo: medimos resultados, analizamos indicadores clave y ajustamos la estrategia para que siga siendo útil, eficaz y perfectamente alineada con el momento y los retos de cada compañía.

Una solución que ya está transformando organizaciones El Plan Conecta ya ha demostrado su eficacia en empresas que afrontan procesos de expansión internacional, transformación digital, transición generacional o profesionalización de equipos. Ya lo están utilizando:

Empresas en expansión que necesitan escalar equipos sin sobredimensionar estructuras

Pymes que quieren reforzar su gestión de personas con profesionalización progresiva

Entidades públicas o semipúblicas con necesidad de cumplimiento normativo y eficiencia operativa

Empresas multisede que requieren coordinación centralizada en la gestión de personas

Un modelo integral y adaptable

El éxito reside en su capacidad para adaptarse a cada realidad empresarial, proporcionando solo los servicios necesarios, durante el tiempo requerido y con el alcance adecuado. No impone una estructura fija, sino que se integra de manera natural en la empresa, reforzando lo existente y cubriendo lo que falta.

Visión 360º: Consultores expertos coordinan todas las áreas (selección, formación, jurídico-laboral, desarrollo), garantizando una gestión cohesionada y estratégica.

Consultores expertos coordinan todas las áreas (selección, formación, jurídico-laboral, desarrollo), garantizando una gestión cohesionada y estratégica. Acompañamiento personalizado : Tanto presencial (“implant”) como externalizado, manteniendo siempre una conexión operativa fluida.

: Tanto presencial (“implant”) como externalizado, manteniendo siempre una conexión operativa fluida. Único interlocutor: Todo se gestiona desde una única dirección, eliminando duplicidades, agilizando la toma de decisiones y mejorando la comunicación interna.

Todo se gestiona desde una única dirección, eliminando duplicidades, agilizando la toma de decisiones y mejorando la comunicación interna. Flexibilidad máxima: La empresa activa los servicios que necesita, adaptando la inversión a su capacidad real, sin perder calidad ni control.

RRHH como estrategia de futuro

Gestionar personas ya no es un área de soporte, sino una estrategia de crecimiento. El Plan Conecta de Grupo Clave es la respuesta a los retos actuales: atraer, desarrollar y fidelizar talento, integrándolo en la cultura y el propósito de la empresa. Convertir la gestión de personas en una auténtica palanca de transformación, son los principios que guían esta propuesta.

Porque el reto no está solo en encontrar personas: el reto está en conectar con ellas, activarlas, desarrollarlas y hacer que quieran quedarse.

¿Estás preparado para dar el salto y captar el mejor talento internacional? Descubre cómo el Plan Conecta puede ayudarte a construir una gestión de personas sólida, flexible y alineada con tus objetivos de negocio.

Más información en: Plan Conecta | Grupo Clave