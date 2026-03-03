LHH PRESENTA LAS POSICIONES MEJOR REMUNERADAS DE 2026 EN LOS 15 PRINCIPALES SECTORES DEL MERCADO DE SELECCIÓN

LHH Recruitment Solutions, la consultora de selección de talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, presenta su Guía Salarial 2026, un análisis de las remuneraciones de los 15 sectores con más proyección dentro del mercado de selección y las tendencias emergentes en cada uno de ellos.

Más allá del salario: cómo la innovación, la demografía y el liderazgo redefinen el talento

En los últimos años, el análisis del mercado laboral ha dejado de centrarse exclusivamente en cifras salariales o indicadores aislados de empleo. Comprender el comportamiento del talento exige una visión más amplia, en la que factores geopolíticos, macroeconómicos, demográficos y tecnológicos influyen directamente en cómo las organizaciones planifican sus plantillas y diseñan sus políticas retributivas.

Un entorno global complejo impacta de forma directa en la estrategia empresarial. Las empresas compiten en un mercado cada vez más abierto y comparativo en el que la gestión del talento se convierte en un factor crítico. Para atraer y retener empleados estratégicos, deben mejorar la propuesta de valor y crear entornos diversos e inclusivos que conecten la productividad con la innovación, fomentando la colaboración, el aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas ideas.

La competencia por el talento ya no se limita al ámbito nacional, sino que se produce en un tablero global donde los profesionales comparan proyectos, estabilidad y oportunidades de desarrollo con mayor facilidad. Esto obliga a revisar con mayor profundidad la coherencia de las políticas salariales y los criterios de progresión profesional, especialmente en organizaciones con presencia internacional o con modelos de trabajo distribuidos. La equidad interna y la coherencia entre lo que la organización comunica y lo que aplica en salarios, promociones y desarrollo profesional se vuelven determinantes debido a que los profesionales comparan con facilidad y ajustan sus expectativas en consecuencia.

En paralelo, la aceleración tecnológica y la adopción de la inteligencia artificial desplazan el debate sobre la destrucción de puestos de trabajo hacia la reconversión profesional. Esto genera nuevas oportunidades, pero también retos de gestión. Las organizaciones que progresan de manera consistente integran tecnología y desarrollo de capacidades con objetivos claros, asegurando que los cambios generen resultados reales y no aumentan desigualdades internas. De hecho, en España, esta transformación se percibe de manera constructiva, ya que una amplia mayoría de los trabajadores considera que la IA está generando nuevas oportunidades de empleo y reconoce que sus funciones están cambiando, más que desapareciendo.

Ante este escenario, José Ramón Colomina, director de LHH Recruitment Solutions en España y LATAM, valora cómo será la gestión del talento en 2026: “Nos encontramos en un momento en el que la atracción y fidelización del talento exige una visión integral y profundamente estratégica. Las organizaciones ya no pueden limitarse a respuestas aisladas — como incrementos salariales generalizados—, sino que deben abordar la transformación del talento desde una mirada holística que conecte geopolítica, disciplina financiera, innovación, demografía, tecnología y liderazgo. Acompañar a las compañías en este proceso implica actuar a lo largo de todo el ciclo del talento: desde la identificación y atracción del liderazgo, hasta el desarrollo de capacidades mediante upskilling, el asesoramiento estratégico en HR Advisory, el apoyo en transiciones de carrera, la incorporación de soluciones de Interim Management y el coaching como palanca de evolución individual y organizativa. Todo ello será clave para sostener el crecimiento en un entorno global cada vez más competitivo e incierto”.

Además, 2026 viene marcado por un aspecto diferenciador en materia salarial: la nueva normativa europea de transparencia salarial que obligará a las empresas a publicar rangos salariales en ofertas de empleo y reportar brechas de género, entre otros cambios. La entrada en vigor de la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia salarial sitúa la igualdad retributiva y la brecha de género en el centro de la agenda de gestión de personas. A partir de 2026, garantizar que las diferencias salariales entre puestos de igual valor respondan a criterios objetivos deja de ser solo un compromiso social y se convierte en una exigencia estructural que afecta directamente al diseño de sistemas salariales, promociones y credibilidad interna.

En este sentido José Ramón Colomina destaca que “la nueva normativa de transparencia salarial representa un avance relevante hacia un mercado laboral más equitativo y basado en la confianza, pero también pone de manifiesto la necesidad de revisar de forma estructural los modelos de gestión del talento. Para las empresas, es una oportunidad para reforzar su propuesta de valor desde una perspectiva coherente y sostenible, alineando retribución, desarrollo, empleabilidad y liderazgo. Para los profesionales, aporta mayor claridad en la toma de decisiones sobre su carrera en un contexto de cambio continuo. La transparencia salarial no es solo una obligación normativa, sino una palanca más para atraer, fidelizar y comprometer talento en el largo plazo”.

Bajo esta lógica, las posiciones mejor remuneradas y con mayor proyección dentro del mercado de selección quedan reflejadas en la Guía Salarial LHH 2026, donde se identifican las tendencias retributivas asociadas a los ámbitos con mayor potencial de crecimiento. Aquí destacamos el top 3 de cada sector:

Finanzas

Finance Manager y Finance business partner son los perfiles mejor pagados en España y pueden alcanzar los 95.000 (+ 26% VBLE) y 90.000 (+ 13% VBLE) euros anuales, respectivamente si superan la década de experiencia en una empresa multinacional. En el siguiente escalón, los/as Manager de Tesorería pueden llegar a un salario de 75.000 (+ 20% VBLE) euros anuales.

Banca

En 2026, los cargos de mayor retribución en el sector bancario en España corresponden a los puestos de Managing Director / Partner en Investment Banking/Private Equity/Fondos de Deuda y Managing Director en Wealth. Estos profesionales pueden percibir hasta 250.000 (+100% VBLE) y 200.000 (+80% VBLE) euros anuales, respectivamente en compañías multinacionales.

Recursos Humanos

El perfil con mayor remuneración en España en 2026 es el de Director/a de Recursos Humanos. Este cargo puede llegar a percibir hasta 85.000 (+15% VBLE) euros anuales en empresas multinacionales, siempre que cuente con más de diez años de experiencia.

Un nivel por debajo se encuentra la figura del(a) Payroll Manager, que pueden alcanzar retribuciones de hasta 83.000 (+15% VBLE) euros en compañías multinacionales. Por su parte, el rol de HR Manager se posiciona con una remuneración de hasta 70.000 (+20% VBLE) euros anuales.

Tax & Legal

Los perfiles de Mercantil, Fiscal, Laboral, Procesal, IP/IT, Administrativo, Bancario & Financiero, Inmobiliario, Penal & Compliance y Competencia lideran los salarios del sector legal en España. Estos profesionales pueden llegar a percibir hasta 130.000 (+VBLE) euros anuales si cuentan con más de diez años de experiencia y trabajan en firmas internacionales.

Seguros

Los Directores/as comerciales encabezan la lista de los puestos mejor remunerados dentro del sector asegurador. Estos profesionales pueden alcanzar los 140.000 (+19% VBLE) euros anuales si cuentan con más de diez años de trayectoria en compañías multinacionales.

Un nivel salarial por debajo se encuentra los Directores financieros y los/as Responsables de riesgos, que pueden obtener sueldos de hasta 120.000 euros anuales, con distintos porcentajes de sueldo variable, siempre que acumulen más de una década de experiencia.

Retail

En el sector retail, los/as Retail Manager se posicionan como los profesionales con mayor nivel salarial en 2026. Con más de diez años de experiencia, pueden llegar a percibir hasta 120.000 (+21% VBLE) euros anuales en compañías multinacionales.

Justo por debajo se encuentran los perfiles de Marketing Director, quienes, en empresas multinacionales, pueden alcanzar una retribución de 95.000 (+21% VBLE) euros al año. Los puestos de Store Manager también destacan, con salarios que pueden llegar a los 90.000 (+20% VBLE) euros anuales en multinacionales.

Digital & E-Commerce

Dentro del sector digital en España, el perfil con la retribución más elevada es el de Chief Digital Officer. Estos profesionales, con más de diez años de experiencia, pueden llegar a percibir hasta 180.000 (+30% VBLE) euros anuales en empresas multinacionales y 130.000 (+30% VBLE) en pymes.

Un escalón por debajo se sitúa los puestos de Chief Marketing Officer, quienes en compañías multinacionales pueden alcanzar los 120.000 (+25% VBLE) euros al año. Tras ellos, el puesto de Performance Director puede llegar a una retribución de 95.000 (+15% VBLE) euros anuales.

Lifescience

Los/as Directores/as médicos/as lideran los niveles salariales en 2026. Aquellos con más de diez años de experiencia pueden llegar a ganar hasta 150.000 (+20% VBLE) euros anuales en empresas multinacionales.

Justo detrás se sitúan los Responsables de planta, que en compañías multinacionales pueden alcanzar una remuneración de 105.000 (+25% VBLE) euros al año, siempre que cuenten con una amplia trayectoria profesional.

En tercer lugar, se encuentra el puesto de Responsable de calidad, con un salario que puede ascender a 100.000 (+20% VBLE) euros anuales si trabaja en una multinacional y cuenta con más de 10 años de experiencia laboral.

Healthcare

Los Dermatólogos/as y Radiologos/as encabezan el ranking salarial en 2026 dentro del sector healthcare en España. Aquellos con más de diez años de experiencia pueden llegar a percibir hasta 80.000 (+10% VBLE) euros anuales en la sanidad privada.

En una posición inmediatamente inferior se sitúan los/as Médicos/as del trabajo, quienes pueden alcanzar los 73.000 euros (+10% VBLE) en la sanidad privada siempre con más de una década de trayectoria profesional.

Manufacturing

Los Directores/as Industriales son los profesionales con mayor nivel salarial en 2026. Con más de diez años de experiencia, pueden alcanzar los 130.000 (+20% VBLE) euros anuales en una empresa multinacional.

Justo por debajo están los Directores/as de Operaciones, que pueden llegar a percibir hasta 105.000 (+20% VBLE) euros al año en una multinacional. Finalmente, el puesto de Director/a de planta ofrece una retribución de 100.000 (+20% VBLE) euros anuales.

Energía

Los/as Project developement manager tanto del área de especialización de Fotovoltaica y Eólica como de Baterías hibridación y almacenamiento lideran la escala salarial en el sector energético en 2026. Con más de diez años de experiencia, pueden alcanzar una remuneración de hasta 70.000 (+21% VBLE) euros anuales en empresas multinacionales.

Un peldaño por debajo se sitúan los perfiles Project Manager (Baterías hibridación y almacenamiento), los ingenieros/as de ofertas y los ingenieros/as de líneas AT, que pueden alcanzar los 70.000 euros al año.

Logística

Dentro del sector logístico, los perfiles de Branch Director y Responsable de compras destacan como los mejor retribuidos. Con más de diez años de experiencia, pueden llegar a percibir hasta 90.000 (+25% VBLE) euros anuales en empresas multinacionales.

En una franja salarial ligeramente inferior se encuentran los/as Site Manager y los Supply chain manager, quienes pueden alcanzar también los 90.000 (+20% VBLE) euros anuales.

Construcción

En 2026, los perfiles de Delegados/as del área de especialización de Infraestructura lideran el ranking salarial del sector de la construcción en España pudiendo llegar a cobrar 120.000 (+20% VBLE) euros anuales trabajando en una multinacional y contando con más de 10 años de experiencia.

Tras ellos, dentro del misma área de especialización los Directores/as de proyectos también perciben salarios altos. Aquellos con más de diez años de trayectoria pueden alcanzar los 90.000 euros anuales en empresas multinacionales. Un peldaño por debajo se encuentra los Directores/as Técnico que, con más de diez años de experiencia, pueden alcanzar una remuneración de hasta 75.000 (+25% VBLE) euros anuales.

Tecnología

Los/as Security Architect se posicionan como los profesionales mejor remunerados dentro del sector tecnológico durante 2026. Con más de diez años de experiencia en empresas tanto multinacionales como pymes, pueden alcanzar una retribución anual de hasta 95.000 (+15% VBLE) euros.

Justo por debajo se sitúan los perfiles de Project Manager ERP/CRM, que pueden llegar a percibir 90.000 (+25% VBLE) euros al año si cuentan con una década de trayectoria y trabajan en una pyme.

En el siguiente nivel salarial aparecen los puestos de Data Engineer, con sueldos que pueden alcanzar los 90.000 (+20% VBLE) euros anuales en multinacionales.

Sales & Marketing

En 2026, los puestos del sector mejor remunerados fueron los de Director Marketing pudiendo alcanzar los 105.000 (+10% VBLE) euros anuales trabajando en una multinacional con más de 10 años de experiencia.

Muy cerca se encuentran los Sales Director con sueldos de hasta 100.000 (+10% VBLE) euros en empresas multinacionales.