Eurofirms Foundation recauda 60.255 euros en la 3a edición de La Bravíssima para becar a 40 mujeres con discapacidad

La 3ª edición de La Bravíssima, el encuentro solidario impulsado por Eurofirms Foundation, ha logrado en 2026 una recaudación de 60.255 euros, que se destinarán íntegramente a becar formaciones tecnológicas para 40 mujeres con discapacidad, facilitando su acceso a sectores con alta demanda laboral y mayores oportunidades de empleabilidad.

La Bravíssima es mucho más que un evento solidario: es una declaración de intenciones. Celebrada el 8 de mayo en S’Agaró, la jornada reunió a 275 asistentes y contó con la colaboración de 53 empresas, con el apoyo de patrocinadores principales como Mapfre, Hostal de La Gavina, Claire Joster y Grup Autopodium. Durante el evento, Pilarín Bayés recibió el reconocimiento La Bravíssima del Año por su trayectoria artística y su compromiso con los valores sociales y la diversidad.

Los fondos recaudados se destinarán a becas de formación tecnológica, alineadas con las conclusiones del Informe sobre la triple brecha digital de Eurofirms Foundation, publicado a finales de 2025. El informe pone de manifiesto la desventaja que afrontan las personas con discapacidad en el acceso a la tecnología, el desarrollo de competencias digitales y su uso efectivo en el entorno laboral, consolidando la formación tecnológica como una palanca clave para reducir la brecha digital y avanzar hacia una inclusión laboral real y sostenible.

Sensibilización y formación para transformar las organizaciones

Con motivo del Mes Europeo de la Diversidad, impulsado por la Comisión Europea, Eurofirms Foundation ha reforzado durante el mes de mayo su compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, desarrollando acciones de sensibilización y formación dirigidas al tejido empresarial. Una línea de trabajo especialmente necesaria en un contexto en el que 7 de cada 10 personas con discapacidad han vivido alguna situación de discriminación laboral, según datos del Observatorio de Eurofirms Foundation.

En este marco, y de forma complementaria a La Bravíssima, la Fundación ha impulsado dos líneas de acción dirigidas a las empresas. Por un lado, iniciativas orientadas a comprender y gestionar el talento neurodivergente, a través de contenidos de e‑learning y charlas de sensibilización enfocadas a eliminar sesgos y favorecer la retención del talento diverso. Por otro, acciones destinadas a promover un trato inclusivo y respetuoso en el entorno laboral, mediante formaciones específicas y talleres experienciales diseñados para fomentar la empatía, la conciencia y una mirada más inclusiva en el día a día de las organizaciones.

Un compromiso de 365 días

Para Eurofirms Foundation, tanto La Bravíssima como el Mes Europeo de la Diversidad forman parte de un compromiso que se trabaja durante todo el año. La inclusión laboral real requiere la implicación conjunta de empresas, entidades sociales y administraciones públicas, y un enfoque sostenido en el tiempo. Los resultados de esta tercera edición de La Bravíssima lo resumen con claridad: 60.255 euros. 40 mujeres. 40 nuevas oportunidades de vida.

Sobre Eurofirms People first

Eurofirms People First somos la primera multinacional española de gestión del talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar empleo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People First.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan desde el inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esa filosofía en todo lo que hacemos.

Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre talento y organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con 1.700 profesionales en 7 países y una red de más de 170 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando más de 11.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

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A su vez, en 2025 Eurofirms ha sido distinguida por Forbes como la única empresa de gestión del talento presente en el ranking de las mejores empresas para trabajar en España.