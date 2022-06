Carlos Latre no necesita presentación. El humorista, showman, actor, presentador e imitador es un todo en uno que lleva el nombre de Castellón por todo el mundo. Grauero de cuna, Latre participará en la gala de los premios Empresa del Año 2021 de Mediterráneo, que tendrá lugar el 7 de junio. El cómico sacará a relucir algunos de sus personajes más icónicos en varios sketchs en los que combinará temas actuales con las empresas ganadoras del evento.

¿Qué supone para usted volver a actuar en Castellón?

Para mí es un honor, un placer, un gusto y una alegría volver siempre a mi tierra, más allá de poder actuar. Me siento muy querido y respaldado aquí. Es maravilloso poder actuar en Castellón porque siempre tengo el apoyo y el cariño de todo el público.

Siempre ha sido un embajador de Castellón por todo el mundo. ¿Es un orgullo para usted ver como cada vez surgen empresas más potentes y reconocidas a nivel internacional en la provincia?

Tengo el corazón grauero. Es un orgullo absoluto llevar el nombre de Castellón no solo por España sino por cualquier rincón del mundo. Claro que supone una satisfacción que las empresas de la provincia sean cada vez más reconocidas y estos premios ayudan a darles visibilidad. Castellón es una tierra donde hay talento y eso se demuestra en las empresas y entidades que tenemos.

Tiene registradas más de 600 voces. ¿Cuáles son los personajes que más le gusta imitar y los más complicados de hacerlo?

El que más me gusta imitar es Julio Iglesias. Me gustan mucho los cantantes en general, soy muy cantarín. Y entre los más difíciles están los últimos personajes que he incorporado, como el de Isabel Díaz Ayuso o el de Núñez Feijóo. Eso sí, han final han salido.

Teatro, televisión, radio, doblaje… ¿cuál es el secreto para desenvolverse tan bien en todos estos ámbitos?

El secreto es reinventarte, no dejar de aprender ni de trabajar. Son 25 años ininterrumpidos en el mundo de la televisión, de la radio, del teatro... La clave es no dejar nunca de ser inquieto, de querer mejorar y aportar cosas nuevas, es decir, querer ser mejor.

Parece que hoy en día es más complicado hacer humor debido a que la sociedad tiene la piel más fina. En este sentido, ¿cómo ha sido la evolución del mundo del humor desde que usted comenzó hasta la actualidad?

El humor ha cambiado mucho, pero lo que realmente ha evolucionado es la recepción de ese humor. Por suerte, tenemos mucha más libertad, ya que la sociedad ha evolucionado a una sociedad más justa, más tolerante y solidaria, pero también se ha convertido en mucho más crítica. La irrupción de las redes sociales han hecho que se nos tenga más en el punto de mira a la hora de ser criticados. Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué dices y cómo lo dices. Hoy en día todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra. Por ello, mi tipo de humor es blanco y familiar, y es aceptado y muy querido. Nunca he tenido ningún problema por ello.

Posee un talento especial para la imitación y, por ello, la universidad de Málaga le ha elegido para liderar una investigación pionera sobre el aprendizaje, ¿cómo ha sido colaborar en este proyecto?

Ha sido una auténtica maravilla poder colaborar en este proyecto. El centro de Afasia que dirige el doctor Marcelo Berthier está investigando mi cerebro porque tengo una gran facilidad de imitación, de mímesis y de comunicación. El objetivo es poder desarrollar técnicas que puedan ayudar a enfermos con afasia, con ictus o personas que sean sordomudas o que tengan problemas con el hablar. Así que estoy muy feliz con el proyecto, primero por saber qué pasa dentro de mi cerebro, que hemos descubierto que hay ciertas diferencias con la normalidad, y lo segundo poder hacer un estudio que ayuda a otras personas.

En alguna de tus entrevistas siempre has dicho que tu ilusión es crear un centro profesional de la comedia para formar a futuros imitadores. ¿En qué punto se encuentra este tema?

Hemos hecho una prueba piloto de ese centro de comedia, con grandísimos resultados y alguna que otra sorpresa, ya que nos encontramos que no solo venía gente de comedia y de imitación, sino que venían gentes de todos los ámbitos profesionales para mejorar su comunicación, su empatía y su manera de desenvolverse en el mundo. La idea es poder seguir con ello y construir un centro de formación, que va a ser trabajoso, pero muy ilusionante.

Lleva 25 años de carrera, ¿qué balance realiza de estos años y cómo se encuentra ahora?

El balance es absolutamente positivo. El poder estar 25 años ininterrumpidos como profesional, tener aspiraciones de futuro maravillosas, seguir creciendo y aprendiendo hace que me encuentre en el mejor momento de mi carrera, en el más maduro y en el que más estoy disfrutando de quien soy y de lo que represento. He tenido altibajos , éxitos, fracasos, pero como decía Truman Capote: «El fracaso es la sal y la pimienta del éxito».

Actualmente, ¿en qué proyectos está trabajando?

Continúo en televisión con los programas Tu cara me suena o El Hormiguero, de Antena 3, en radio estoy en el programa Más de Uno, de Onda Cero. Y sobre todo con mi gira One Man Show, que está siendo éxito rotundo, con más de 100.000 espectadores en lo que va de gira y se esperan muchos más, ya que estaremos en los escenarios hasta casi finales del 2023. Y luego siempre con esos proyectos de formación y producción de espectáculos, ayudando en la carrera de nuevos talentos. Siempre con ilusión, pasión y haciendo reír a los demás, que es una de las cosas más bonitas de mi vida. Por desgracia, One man Show no se verá en Castellón. Nos pusimos en contacto con el departamento de Cultura de la Generalitat valenciana y nunca recibimos respuesta. Por ello, nos pusimos en contacto con el Auditori de Castelló, el recinto más adecuado para la función, pero se nos dijo que el espectáculo no era del interés. Estoy apenado y decepcionado por no poder llevar mi show a mi tierra.