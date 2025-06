Grupo STN, la evolución del mayor productor cerámico de Europa

Grupo STN ha sido seleccionada por el jurado como una de las empresas finalistas a los prestigiosos Premios Empresa del Año de Castellón, un certamen organizado por Mediterráneo con el respaldo de Telefónica y À Punt (patrocinadores globales), Reciplasa, Simetría, Huhtamaki y bp.

La candidatura de Grupo STN se fundamenta entre otros valores empresariales por su posicionamiento como el primer fabricante cerámico de Europa en volumen de producción y uno de los siete mayores del mundo, según el informe World Ceramic Review de 2024. La firma con sede en Xilxes cuenta con más de 1.400 empleados, exporta sus productos a más de 140 países y ofrece una amplia gama de soluciones cerámicas en todos los formatos, desde piezas tradicionales hasta placas porcelánicas de gran formato, que se adaptan a las exigencias de la arquitectura contemporánea.

Uno de los principales hitos del grupo durante el último ejercicio ha sido la puesta en marcha de la fábrica Venux en Nules, un nuevo centro de producción especializado en formatos de alta gama y piedra sinterizada. Con una inversión total de 55 millones de euros, estas instalaciones han sido reconocidas con el premio Best Factory of the Year en los TecnAwards 2024, organizados por Acimac e IEG.

La marca Venux, especializada en piedra sinterizada, protagonista del crecimiento de Grupo STN en el 2024. / Mediterráneo

A nivel medioambiental, STN ha implantado un modelo de producción cada vez más eficiente y respetuoso con el entorno. Entre sus avances recientes, destaca un innovador sistema de recuperación energética que aprovecha los gases de combustión y la barbotina, gracias al cual ha sido galardonada con el prestigioso Alfa de Oro en Cevisama 2025. Además, ha conseguido reducir en un 15% el consumo energético de sus plantas mediante el aprovechamiento del calor residual en hornos y atomizadores, el uso de turbinas de cogeneración y la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Proyecto estratégico de futuro

La compañía se encuentra inmersa en el desarrollo de un nuevo centro logístico que estará ubicado en los términos municipales de Xilxes, Vall d’Uxó y Moncofa, declarado Proyecto de Inversión Estratégico Sostenible (PIES) por las autoridades públicas. Esta infraestructura, con una inversión prevista de 200 millones de euros a ejecutar en tres fases. Esta infraestructura concentrará buena parte del almacenamiento de producto cerámico y optimizará la cadena logística de todo el grupo.

Desde el punto de vista económico, Grupo STN alcanzó en el año 2024 una facturación consolidada de 593,9 millones de euros, mejorando los resultados de los dos ejercicios anteriores. El beneficio también está registrando un crecimiento continuado y se situó en los 108,9 millones de euros en el último año.

Ficha

Sector: Azulejo.

Empleados en 2024: 1.454 profesionales.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, Grupo STN ha anunciado esta semana que las factorías de Azulmed, Tesany y Venux han integrado sistemas de filtrado avanzados para contrarrestar la contaminación ambiental.

Con esta acción pionera en el sector, estas plantas son «las primeras del sector en contar con este tipo de filtros de última generación». Su instalación «responde a una visión estratégica a largo plazo por parte del Grupo STN con el objetivo prioritario reducir significativamente el impacto de sus procesos productivos sobre el entorno».

Los nuevos filtros incorporan tecnología basada ensistemas de captación por absorción con diversos reactivos y filtrado multietapa, desarrollada en colaboración con una empresa líder en ingeniería medioambiental.