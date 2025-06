Respira, la agencia que exporta innovación, creatividad y diversidad

Con horario intensivo, mindfulness, yoga, coaching y formación emocional, la empresa castellonense Respira Comunicación, una de las compañías finalistas a los premios Empresa del Año que organiza Mediterráneo con el respaldo de Telefónica y À Punt (patrocinadores globales), Reciplasa, Simetría, Huhtamaki y bp, ha hecho del cuidado de su plantilla su mayor activo. Además, cuando se habla de grandes historias empresariales en la provincia, pocas combinan con tanta naturalidad innovación, turismo, bienestar y diversidad como en el caso de esta firma castellonense.

La agencia ha pasado en apenas una década de organizar eventos locales a firmar proyectos de alcance internacional. Su ADN innovador late con fuerza cada año en Hackathon Castellón, el mayor encuentro de talento digital de la Comunitat, que este año ha celebrado su novena edición, que logró reunir a más de 300 participantes.

Citas de alcance

Pero la tecnología no es su único terreno. La empresa también lidera la comunicación de Marató bp Castelló y 10k Facsa desde hace ya siete años, así como la estrategia turística LGBTIQ+ de Basquetur (Gobierno vasco) y la gestión de crisis de Avasa Herz, lo que demuestra que la creatividad también corre maratones.

Además, Respira vuela literalmente lejos. En México, la compañía ha liderado acciones de diversidad corporativa y, de la mano de fondos europeos, desarrolla en la actualidad la Guía de Experiencias LGBTI Turismo España para el Ministerio de Industria y Turismo. Tras dos ediciones de éxito al frente de la organización del Pride Tarragona, Respira Comunicación ha reforzado su papel clave con la mirada puesta en posicionarlo como referente a nivel nacional. Todo esto para profundizar en el crecimiento constante que ha vivido la agencia, que ha diversificado sus servicios para abarcar distintos campos como son consultoría estratégica, diseño gráfico, márketing digital, gestión de redes sociales y producción de eventos.

Detrás de la agenda frenética que debe afrontar la compañía hay una convicción: «Si el equipo no respira, ningún proyecto respira». Por eso, la agencia practica horario intensivo, sesiones de yoga, coaching, mindfulness y team buildings periódicamente. El resultado logrado por esta política de empresa son bajos índices de rotación, salud, bienestar y un aumento de la productividad. Todo ello ha sido posible gracias a crear un ecosistema de trabajo donde reinan el bienestar, la consciencia y el desarrollo humano.

La empresa castellonense ha liderado destacados proyectos y eventos en la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Mirada al futuro

Respira Comunicación no solo mira hacia 2026, lo diseña. La agencia prepara, en la actualidad, la apertura de Respira Academy, su nueva plataforma formativa donde compartirá todo su know how en organización de eventos conscientes, comunicación con propósito y liderazgo emocional. El objetivo que persigue la compañía es empoderar tanto a profesionales como a empresas que deseen comunicar de forma más humana, estratégica y sostenible.

Además, el próximo año la firma celebrará su decimoquinto aniversario, con una trayectoria consolidada en la que ha combinado visión local e impacto global, siempre con la máxima de que innovar es importante, pero innovar cuidando a las personas es imprescindible.