Así se vivió la gala Empresa del Año: emociones y relevo generacional

Una gala de entrega de premios a empresas puede parecer un evento frío y mecánico, como un informe de balance de cuentas. Un prejuicio que quedó ayer desmontado con la fiesta que protagonizó la vida económica y social de Castellón. Uno de los galardonados, David Berbel, de Momoven, casi se pone a llorar a la hora de agradecer el apoyo de su esposa. Su proyecto, por cierto, se dedica "al alquiler de motos, pero de motos chulas", indicó.

Palmarés completo. / Mediterráneo

No se puede explicar mejor el propósito de una compañía emergente en menos palabras. Las otras lágrimas fueron las de Soledad Pineda, de Q.ido. Mencionó a su madre, y ya no pudo seguir hablando. Esto no pasa ni en una entrega de los Goya.

Interés por la provincia

También hubo sentimiento del director de la cooperativa agrícola de Burriana (Naturem), Juan Vicente Moros, que "agradeció el compromiso de Mediterráneo por la cultura, el patrimonio y la economía". Recordó que la mención de honor para este colectivo es, en realidad, "para más de 400 familias", y añadió que ellos llevan 120 años de historia. Dos décadas más que este periódico. Y entrañable fue el premio a Orbel Grupo, con una amplia representación de la familia en el escenario del Auditori de Castelló.

Galería de fotos: Las mejores imágenes de la Gala Empresa del Año 2024 de Mediterráneo /

Indumentaria

La celebración, presentada con la tradicional solvencia por Loles García, tampoco se escapa de los comentarios de los atuendos. Se podría comentar al detalle el vestido azul mediterráneo de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, o el amarillo claro de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Pero, en realidad, las vestimentas fueron un reflejo de la diversidad existente en la provincia. Los representantes de la industria cerámica, con vestido y corbata; mientras que otros galardonados, como David Piñana, de Basetis, acudieron de una manera más informal. Es el cambio que traen los jóvenes emprendedores.

La parte musical fue a cargo del Cuarteto de Cuerda Valencia, que aportó elegancia y serenidad a una noche calurosa, en la que los invitados agradecieron que el photocall se ubicara en el vestíbulo del Auditori, más fresco que la temperatura veraniega del exterior. Como dijo Gustavo Llach, reconocido por el jurado, "son los premios más importantes de Castellón".