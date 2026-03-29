Mediterráneo abre la convocatoria de los premios Empresa del Año de Castellón

El periódico Mediterráneo ha abierto formalmente esta semana la convocatoria de la 29ª edición de los Premios Empresa del Año. Estos galardones, los más prestigiosos de cuantos se otorgan dentro de la economía castellonense, reconocen desde 1997 la labor y el impacto de las principales compañías de la provincia de Castellón.

El certamen invita a todas las firmas, con independencia de su sector, antigüedad, capacidad de facturación o número de empleados, a optar a las nueve distinciones de su cuadro de honor. Los premios que se otorgarán en el mes de junio serán el de Empresa del Año 2025 y los reconocimientos complementarios en las categorías de Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social.

¿Cómo participar?

El plazo de presentación de candidaturas para la convocatoria de Empresa del Año ya está abierto. Y pueden optar a los galardones todas las firmas con sede fiscal en la provincia de Castellón. Las compañías interesadas en ser aspirantes deben remitir un correo electrónico a la dirección especiales@epmediterraneo.com. Tras ello, recibirán un cuestionario para cumplimentar antes del 28 de abril y en el que podrán exponer sus valores, fortalezas e hitos recientes.

A partir de este informe, el jurado llevará a cabo la elección de las compañías finalistas y ganadoras de la presente edición de los premios. La relación de compañías ganadoras se hará pública en la gran velada de la economía de Castellón, que se llevará a cabo en el mes de junio en el Auditori de la capital de la Plana. Desde esta semana y hasta la ceremonia de entrega de junio, Mediterráneo ha conformado un jurado de especialistas que se encargará del análisis de las compañías candidatas y, posteriormente, de la selección de las finalistas y de las ganadoras en las diferentes categorías de la convocatoria.

El jurado de especialistas de esta edición está integrado por representantes de cuatro consellerias (Industria, Agricultura, Hacienda y Economía, y Medio Ambiente). Junto a ellos, expertos de la UJI, del Colegio de Economistas de Castellón, PortCastelló, Cajamar, CaixaBank, Banco Sabadell, la Cámara de Comercio de Castellón, Telefónica, Ascer, Consell Social de la UJI, CEV, CEEI, el aeropuerto de Castellón, APS Notarios y Mediterráneo.

Los ganadores de la última edición del certamen. / Redacción Mediterráneo

En la última edición de los galardones Grupo STN fue la firma elegida como Empresa del Año 2024; y Smalticeram mereció la distinción de Trayectoria Empresarial. Las restantes firmas condecoradas en la convocatoria que organiza el periódico fueron Actualmed, Equipe Cerámicas, Momoven, Q.ido, Grúas Tomás, Basetis, Accesit Inclusivo. Asimismo Arkadia Space y Naturem merecieron sendas menciones de honor.