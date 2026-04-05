Premios Empresa del Año de Castellón | Notable interés ante la nueva edición de los galardones

Ya está formalmente abierta la convocatoria número 29 de los Premios Empresa del Año que organiza el periódico Mediterráneo. El certamen cristalizará en el mes de junio con la entrega de los galardones más prestigiosos de la economía castellonense. Creados en 1997, los reconocimientos otorgan máxima visibilidad a las principales compañías privadas de toda la provincia.

Al certamen pueden presentarse todas las firmas con sede en Castellón, con independencia de su sector, antigüedad, capacidad de facturación o número de empleados. Las aspirantes pueden optar a ocho de las nueve distinciones del cuadro de honor. Los premios, que se otorgarán en el mes de junio, serán los siguientes: Empresa del Año 2025, como máxima distinción, y los reconocimientos complementarios en las categorías de Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social.

Además, como es tradición en las últimas ediciones, Mediterráneo entregará una distinción adicional, y de forma directa, a la Trayectoria Empresarial para poner en valor el recorrido de una compañía o empresario, no únicamente circunscrito al pasado ejercicio.

Claves para participar

El plazo de presentación de candidaturas para la convocatoria de Empresa del Año comenzó el 29 de marzo y permanecerá abierto hasta el próximo 28 de abril. Las compañías interesadas en ser aspirantes deben remitir un correo electrónico a la dirección especiales@epmediterraneo.com. Después de ello, recibirán un cuestionario que deberán cumplimentar y en el que podrán exponer todos sus valores, fortalezas, inversiones e hitos recientes.

A partir de este informe, el jurado llevará a cabo la elección de las compañías finalistas y ganadoras de la presente edición de los premios. La relación de compañías ganadoras se hará pública en la gran velada de la economía de Castellón, que se llevará a cabo en el mes de junio en el Auditori de la capital de la Plana.

Desde las últimas semanas y hasta la ceremonia de entrega de junio, Mediterráneo ha conformado un jurado de especialistas que se encargará del análisis de las compañías candidatas y, posteriormente, de la selección de las finalistas y de las ganadoras en las diferentes categorías de la convocatoria.

El jurado de especialistas de esta edición está integrado por representantes de cuatro consellerias (Industria, Agricultura, Hacienda y Economía, y Medio Ambiente). Junto a ellos, expertos de la UJI, del Colegio de Economistas de Castellón, PortCastelló, Cajamar, CaixaBank, Banco Sabadell, la Cámara de Comercio de Castellón, Telefónica, la patronal azulejera Ascer, el Consell Social de la UJI, CEV, CEEI, el aeropuerto de Castellón, APS Notarios y el periódico Mediterráneo.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, con Fernando Tomás, director general de Smalticeram España y David Moreno, director financiero de la firma. / Kmy Ros / KMY ROS

Cuadro de honor

En la última edición de los galardones, celebrada en junio del pasado ejercicio, Grupo STN fue la firma elegida como Empresa del Año 2024; y Smalticeram España mereció la distinción de Trayectoria Empresarial. Junto a ambas compañías, las restantes firmas condecoradas en la convocatoria fueron Actualmed, Equipe Cerámicas, Momoven, Q.ido, Grúas Tomás, Basetis y Accesit Inclusivo. Arkadia Space y Naturem merecieron sendas menciones honoríficas.