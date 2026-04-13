Recta final para presentar candidaturas a los galardones de Empresa del Año de Castellón

Mediterráneo ya ha puesto en marcha la 29ª edición de los Premios Empresa del Año, una cita consolidada como una de las grandes plataforma de promoción de la economía de Castellón. Los galardones, creados en 1997, volverán a reconocer en junio a las compañías privadas más destacadas de la provincia, en una ceremonia que se ha convertido en referencia para el tejido empresarial y en un altavoz para proyectos que marcan el pulso económico.

La convocatoria se encuentra abierta a todas las empresas con sede en Castellón, sin importar el sector en el que operen, su antigüedad, su facturación o el tamaño de su plantilla. En esta edición, las aspirantes podrán concurrir a ocho de las nueve distinciones incluidas en el cuadro de honor.

El principal reconocimiento que se otorgará será el de Empresa del Año 2025. Junto a esta distinción, se concederán los premios de Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social. A ellos se sumará, como ya es habitual en las últimas ediciones, el galardón a la Trayectoria Empresarial, una distinción que Mediterráneo otorga de forma directa para destacar la evolución y la aportación continuada de una firma o de un empresario más allá del último ejercicio.

El plazo para presentar candidaturas se mantiene abierto y finalizará el próximo 28 de abril. Las firmas interesadas deberán escribir un e-mail a especiales@epmediterraneo.com. Una vez recibido ese primer correo, la organización les remitirá un cuestionario para que puedan detallar su actividad, sus fortalezas, sus inversiones y los hitos más recientes, además de exponer los argumentos que respaldan su candidatura.

Con toda esa documentación, el jurado de Empresa del Año se encargará de analizar cada candidatura y decidirá qué empresas pasan a la fase final y, posteriormente, cuáles resultan ganadoras en las distintas categorías. El fallo se dará a conocer en junio durante la gran noche de la economía provincial, que se celebrará ante más de 400 invitados en el Auditori de Castelló y reunirá a buena parte de los principales agentes del tejido productivo, de la sociedad y de la política castellonense.

Equipe Cerámicas obtuvo el premio de Medio Ambiente en la última edición de las distinciones. / Kmy Ros

Jurado de especialistas

Para esta edición, el periódico ha habilitado a un jurado de especialistas en el que se integran representantes de cuatro consellerias: Industria, Agricultura, Hacienda y Economía y Medio Ambiente. También forman parte del comité expertos de la UJI, del Colegio de Economistas, PortCastelló, Cajamar, CaixaBank, Banco Sabadell, la Cámara de Comercio de Castellón, Telefónica, Ascer, el Consell Social de la UJI, CEV, CEEI, el aeropuerto de Castellón, APS Notarios y Mediterráneo.