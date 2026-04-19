Últimos días para aspirar a los premios de Empresa del Año de Castellón 2025

Las empresas de Castellón que lo deseen todavía pueden optar a la 29ª edición de los Premios Empresa del Año de Mediterráneo. El plazo de participación concluirá el próximo 28 de abril para un certamen que, convertido ya en referencia del calendario económico provincial, distinguirá en junio a las compañías privadas más destacadas de Castellón.

La convocatoria está abierta a todas las firmas con sede en la provincia, con independencia de su sector, antigüedad, volumen de facturación o tamaño de plantilla. En esta edición, las aspirantes podrán concurrir a ocho de las nueve distinciones incluidas en el cuadro de honor del certamen.

El principal reconocimiento que se otorgará será el de Empresa del Año 2025. Junto a este galardón, se entregarán los premios de Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social.

A todos ellos se sumará, como ya es habitual en las últimas ediciones, la distinción a la Trayectoria Empresarial, concedida de forma directa por parte de Mediterráneo para poner en valor la evolución y la aportación continuada de una firma o de un empresario a lo largo del tiempo, más allá del último ejercicio.

¿Cómo participar en los premios?

Las compañías que deseen ser candidatas en cualquiera de las categorías deberán escribir un correo electrónico a especiales@epmediterraneo.com. Una vez recibido ese primer mensaje, la organización les remitirá un cuestionario para que cada compañía tenga la oportunidad de detallar su actividad, sus fortalezas, su evolución, sus inversiones y los hitos más recientes, además de exponer los argumentos más significativos que respaldan su candidatura.

A partir de esa documentación, el jurado de Empresa del Año analizará cada propuesta y decidirá qué empresas pasan a la fase final de los galardones y, más adelante, cuáles resultan ganadoras en todas las categorías. El fallo se dará a conocer en junio, durante la gran noche de la economía provincial, que reunirá a más de 400 invitados en el Auditori de Castelló y congregará a los principales agentes del tejido productivo, social y político.

Composición del jurado

Para esta edición, el periódico ha configurado un jurado de especialistas en el que participan representantes de cuatro consellerias: Industria, Agricultura, Hacienda y Economía, y Medio Ambiente. También forman parte del comité expertos de la UJI, el Colegio de Economistas, PortCastelló, CajamarCaixaBankBanco Sabadell, la Cámara de Comercio de Castellón, Telefónica, Ascer, el Consell Social de la UJI, CEV, CEEI, el aeropuerto de Castellón, APS Notarios y Mediterráneo.