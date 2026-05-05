Empresa del Año de Castellón | Estas son las 15 firmas finalistas de los premios económicos de Mediterráneo

El jurado técnico de los premios Empresa del Año 2025, que organiza desde hace casi tres décadas Mediterráneo, ya ha seleccionado formalmente a las 15 compañías finalistas de la actual edición, que han sido elegidas entre las 39 aspirantes presentadas a la convocatoria más prestigiosa de la economía de Castellón. La selección se produjo durante una nueva reunión celebrada recientemente en el hotel Intelier Rosa, en la que el comité avanzó en el proceso de valoración de todas las candidaturas. La elevada participación y el nivel de las mercantiles postuladas hicieron especialmente compleja la selección de las finalistas, al tener que escoger solo 16 compañías entre las 39 firmas que optaban a estos reconocimientos económicos.

Las 15 firmas seleccionadas son Abervian, dedicada a la electrificación y la movilidad eléctrica; Agua de Benassal, del sector de las aguas minerales naturales; Aiudo, especializada en cuidadores a domicilio; Brambas, firma de moda y calzado barefoot; Grupo Clasol, del sector hortofrutícola; Cooperativa de Viver, vinculada al sector agroalimentario; ecube, centrada en el mantenimiento, aparcamiento y desmantelamiento de aeronaves; GEA Biotechnology, especializada en biotecnología aplicada a la agricultura; La Hispano del Cid (Hicid), dedicada al transporte de viajeros; Materia Decor, especialista en SPC; y Molecular, centrada en la esterilización de dispositivos médicos. También optan a las distinciones OCN, referente del sector de la construcción; Systemfoc, especializada en el desarrollo de maquinaria industrial; VersedIA, vinculada al envejecimiento activo y el bienestar; y Viveros Mas de Valero, empresa agrícola de dilatada trayectoria.

Representación de la economía castellonense

La relación de finalistas refleja la heterogeneidad del tejido empresarial castellonense, con compañías vinculadas a actividades tradicionales y otras centradas en tecnologías punteras, lo que evidencia la amplitud de miras, especialización y capacidad de innovación de la economía provincial.

Entre estas 15 firmas, el jurado escogerá a las vencedoras de los ocho galardones en las categorías de Empresa del Año 2025, Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social. El cuadro de honor se completará con la ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial, un reconocimiento que concede directamente el periódico Mediterráneo.

En la elección de las mejores firmas provinciales participan representantes de 19 organismos, entidades y asociaciones vinculadas al mundo de la economía y la empresa. Para esta edición, el periódico ha configurado un jurado de especialistas en el que están representadas cuatro consellerias: Industria, Agricultura, Hacienda y Economía, y Medio Ambiente. También forman parte del comité expertos de la UJI, el Colegio de Economistas, PortCastelló, Cajamar, CaixaBank, Banco Sabadell, la Cámara de Comercio de Castellón, Telefónica, Ascer, el Consell Social de la UJI, CEV, CEEI, el aeropuerto de Castellón, APS Notarios y Mediterráneo.

La gran gala de la economía

El fallo final de la convocatoria se dará a conocer el próximo 4 de junio, durante la gran noche de Empresa del Año y de la economía provincial, que reunirá a más de 400 invitados en el Auditori de Castelló y congregará a los principales agentes del tejido productivo, social y político.