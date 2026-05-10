La gran noche de la economía de Castellón ya tiene fecha: el 4 de junio

El 4 de junio es la fecha marcada en rojo por el tejido productivo provincial. Ese día, durante la gran noche de la economía castellonense, se darán a conocer las compañías ganadoras de los premios Empresa del Año 2025, los galardones que organiza Mediterráneo desde hace casi tres décadas y que se han consolidado como la convocatoria más prestigiosa de la economía de Castellón.

La ceremonia reunirá en el Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana a más de 400 invitados, entre los que destacarán los principales agentes del tejido productivo, social y político de la provincia y de la Comunitat Valenciana. Esa noche, Castellón descubrirá oficialmente el nombre de las empresas ganadoras del certamen.

El jurado técnico ya ha seleccionado formalmente a las 15 empresas finalistas de la actual edición, elegidas entre las 39 aspirantes presentadas. La elevada participación y el nivel de las firmas postuladas hicieron especialmente compleja la selección, al tener que escoger solo 15 compañías entre todos los proyectos inscritos en la convocatoria de Mediterráneo.

Las 15 compañías finalistas

Las finalistas son Abervian, dedicada a la electrificación y la movilidad eléctrica; Agua de Benassal, del sector de las aguas minerales naturales; Aiudo, especializada en cuidadores a domicilio; Brambas, firma de moda y calzado barefoot; Grupo Clasol, referente hortofrutícola; Cooperativa de Viver, vinculada al sector agroalimentario; ecube, centrada en el mantenimiento, aparcamiento y desmantelamiento de aeronaves; GEA Biotechnology, especializada en biotecnología aplicada a la agricultura; La Hispano del Cid (Hicid), dedicada al transporte de viajeros; Materia Decor, especialista en superficies SPC; y Molecular, centrada en la esterilización de dispositivos médicos.

También optan a las distinciones OCN, del sector de la construcción; Systemfoc, especializada en el desarrollo de maquinaria industrial; VersedIA, vinculada al envejecimiento activo y el bienestar; y Viveros Mas de Valero, empresa agrícola de dilatada trayectoria.

La relación de finalistas refleja la heterogeneidad del tejido empresarial castellonense, con compañías vinculadas a actividades tradicionales y otras centradas en tecnologías punteras. El listado evidencia la amplitud, especialización, capacidad de adaptación e innovación de la economía provincial.

Categorías

De entre estas 15 firmas saldrán las vencedoras de los ocho galardones en las categorías de Empresa del Año 2025, Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social. El cuadro de honor se completará con la ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial, un reconocimiento que concede directamente Mediterráneo a la compañía o profesional que se haya significado por su recorrido en las últimas décadas.

Jurado

En la elección de las mejores firmas provinciales participan representantes de 19 organismos, entidades y asociaciones vinculadas al mundo de la economía y la empresa. El jurado cuenta con especialistas de cuatro consellerias —Industria, Agricultura, Hacienda y Economía, y Medio Ambiente—, además de la UJI, el Colegio de Economistas, PortCastelló, Cajamar, CaixaBank, Banco Sabadell, la Cámara de Comercio de Castellón, Telefónica, la patronal azulejera Ascer, el Consell Social de la UJI, CEV, CEEI, el aeropuerto de Castellón, APS Notarios y Mediterráneo.