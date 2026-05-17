Vidres recibirá el premio de Trayectoria Empresarial en la gran gala de Empresa del Año de Castellón

Vidres recibirá el próximo 4 de junio el premio de Trayectoria Empresarial, un reconocimiento que le será entregado por Mediterráneo en la ceremonia de los galardones más prestigiosos de la economía de Castellón. El premio, que será otorgado ante más de 400 invitados en el Auditori de la capital de la Plana, distinguirá el medio siglo de historia de una compañía puntera que ha sabido crecer desde sus raíces castellonenses hasta consolidarse como un referente en la fabricación de esmaltes y fritas cerámicas con presencia internacional y sin perder la fidelidad a sus valores fundacionales.

Así, Mediterráneo ha elegido a Vidres por su herencia de 50 años de actividad. Su propuesta continuada representa hoy un modelo de empresa basado en la estabilidad, el arraigo territorial y la visión a largo plazo. Fundada con capital 100% castellonense, la compañía ha mantenido prácticamente inalterada su estructura accionarial desde su constitución, un hecho poco habitual en el panorama corporativo actual y que ha permitido preservar una estrategia coherente, vinculada al territorio y fiel a la identidad que marcó sus orígenes.

Evolución tecnológica

Su trayectoria está estrechamente ligada a la evolución de la industria cerámica. Lo que comenzó como un proyecto especializado en la fabricación de fritas y esmaltes en Vila-real ha evolucionado con el paso del tiempo hacia nuevas áreas de mayor valor añadido, como los pigmentos cerámicos y las tintas de inyección digital. Esa capacidad de anticipación ha sido una de las claves de su permanencia en el mercado, ya que Vidres ha sabido leer los cambios del mercado, invertir en innovación y adaptar su propuesta tecnológica a las nuevas necesidades de la industria.

Mediterráneo también valora en la concesión del galardón la apuesta de la esmaltera por la I+D+i, uno de sus grandes motores de su desarrollo. La compañía ha construido su crecimiento sobre una evolución constante, combinando conocimiento técnico, diversificación inteligente y vocación de mejora continua. Esta orientación le ha permitido avanzar desde sus primeros productos hacia soluciones alineadas con las demandas de un mercado global cada vez más exigente.

Vocación internacional

Junto a su dimensión tecnológica, Vidres ha desarrollado una clara vocación internacional. La empresa de Vila-real ha transformado una iniciativa local en una compañía con presencia operativa en distintos mercados estratégicos, a través de filiales, oficinas técnicas y centros de producción en Italia, Portugal, Reino Unido, México, China, India y Argelia. Esta expansión ha contribuido a proyectar el nombre de Castellón en el exterior y a reforzar el peso de la provincia como gran polo mundial de innovación en esmaltes y fritas para la industria cerámica.

El reconocimiento a la Trayectoria Empresarial también pone en valor una forma de entender la empresa desde la responsabilidad humana. En los momentos más complejos para el sector, Vidres ha priorizado la preservación del empleo y mantuvo su plantilla de profesionales. Ese vínculo con el equipo ha consolidado un capital humano cohesionado y altamente cualificado, pieza esencial en su evolución. La fidelidad mutua entre empresa y plantilla, unida a su arraigo territorial y a su ambición internacional, resume el espíritu de una trayectoria que combina pasado, presente y futuro.

Con este galardón, Mediterráneo reconoce a Vidres como ejemplo de empresa castellonense capaz de crecer sin renunciar a sus orígenes, de innovar sin perder identidad y de competir en el mercado mundial manteniendo un compromiso firme con su territorio y con las personas que han hecho posible su historia.