Abervian impulsa desde Castellón nuevas soluciones para la transición energética

Abervian vuelve a situarse como firma destacada dentro de la convocatoria de Empresa del Año con una candidatura que refleja la evolución de una compañía joven, tecnológica y profundamente vinculada al ecosistema innovador de la provincia. La firma, con sede en Espaitec, el parque científico y tecnológico de la Universitat Jaume I, ya fue distinguida en 2022 con el premio de Joven Empresa en este mismo certamen organizado por Mediterráneo.

Fundada en 2020, Abervian ha logrado en pocos años consolidarse como una ingeniería tecnológica especializada en el desarrollo e integración de sistemas energéticos avanzados. Su actividad se centra en la electrificación, el almacenamiento energético, la gestión inteligente de la energía y el diseño de soluciones para sectores estratégicos como la movilidad eléctrica, el ámbito naval, el aeronáutico y las infraestructuras energéticas.

Uno de los principales rasgos diferenciales de la compañía es su capacidad para llevar la I+D+i más allá del laboratorio. Abervian no se limita a investigar o diseñar prototipos, sino que trabaja en sistemas reales capaces de operar en entornos exigentes. Para ello integra en un mismo equipo disciplinas como electrónica de potencia, baterías, control embebido, firmware, plataformas digitales y algoritmos avanzados de gestión energética.

El equipo de Abervian desarrolla soluciones tecnológicas avanzadas para sectores como la movilidad eléctrica, el ámbito naval, el aeronáutico y las infraestructuras de recarga / Mediterráneo

Innovación

Ese enfoque le ha permitido participar en más de 95 proyectos industriales y de I+D+i, muchos de ellos vinculados directamente a la transición energética. Entre sus desarrollos más representativos figura Poseidón, un sistema de almacenamiento energético avanzado para embarcaciones de competición de la Copa América; Enso, una solución basada en baterías de segunda vida para apoyar puntos de recarga ultrarrápida de vehículo eléctrico; Dhamma Blue, un sistema de propulsión híbrido hidrógeno-batería para una embarcación eléctrica; o Pulse, centrado en electrónica de control y firmware para sistemas de propulsión aeroespacial.

Abervian es un 'partner' tecnológico multidisciplinar. / Mediterráneo

La candidatura también pone el foco en proyectos estratégicos como Electra, orientado al desarrollo de sistemas de gestión de baterías para aplicaciones aeronáuticas; Sobek, vinculado al PERTE Naval y a la electrificación marítima; Battwin/Gemelotec, centrado en gemelos digitales para baterías en buques; Click&Charge, una solución de recarga eléctrica móvil y autónoma; y Reborn, basado en la optimización de recursos y uso de baterías de segunda vida.

El impacto medioambiental es otro de los ejes de su propuesta. Las soluciones de Abervian están orientadas a reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética, facilitar la integración de renovables y acelerar la electrificación de sectores industriales y de transporte. Su trabajo en sistemas híbridos, baterías reutilizadas, monitorización remota y plataformas de gestión energética refuerza su papel como empresa habilitadora de la descarbonización.