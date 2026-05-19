Agua de Benassal, un referente dentro del canal gurmet y en la restauración

Agua de Benassal sabrá el próximo 4 de junio si inscribe su nombre en los premios de Empresa del Año que organiza Mediterráneo, y que patrocinan Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana. Su candidatura se ha centrado en valores como la calidad, la sostenibilidad y el arraigo territorial. Dedicada al envasado y comercialización de agua mineral natural procedente del manantial Font d’En Segures, la compañía ha construido su identidad sobre un producto de origen natural que mantiene sus propiedades desde la captación hasta la distribución.

Uno de sus valores diferenciales es la composición química de su agua, oligometálica, de mineralización débil y rica en bicarbonato y calcio, y bajo contenido en sodio. Estas características han contribuido históricamente a su reconocimiento por sus beneficios para la salud. La trayectoria del manantial se remonta al siglo XVIII y en 1928 el agua fue declarada minero-medicinal por Real Orden. Décadas después, el doctor Antoni Puigvert la prescribió para pacientes con dolencias urológicas e impulsó su comercialización en farmacias de toda España.

La apuesta por la calidad también se refleja en los reconocimientos obtenidos. Agua de Benassal ha sido distinguida durante doce años consecutivos por el International Taste and Quality Institute de Bélgica y, entre 2023 y 2026, ha recibido el Grand Gold Award de Monde Selection.

Agua de Benassal mantiene su vínculo con el territorio a través del manantial de la Font d’En Segures y de una imagen asociada a la tradición, la calidad y la restauración. / Mediterráneo

La empresa ha sabido evolucionar desde sus primeros sistemas de distribución en garrafas de 15 y 20 litros hasta una oferta actual diversificada en formatos de PET y vidrio. En paralelo, ha reforzado su presencia en la restauración, en cadenas de alimentación y en el canal gurmet, con una estrategia basada en el diseño de los envases, la distribución selectiva y el posicionamiento premium.

Parque de envases de vidrio retornable

En 2025, la mercantil realizó una inversión destacada en la renovación de su parque de envases de vidrio retornable, señal de su compromiso con la economía circular. Hoy, es la única empresa de la Comunitat que comercializa agua mineral natural embotellada en envases de cristal, elemento diferencial en el mercado.

Su política medioambiental incluye buenas prácticas en extracción y embotellado, reciclaje, reutilización de materiales y la optimización energética . Además, la explotación está centrada en cuidar el entorno para garantizar la sostenibilidad del recurso.

Con un equipo de 12 trabajadores, mayoritariamente vinculados a la localidad de Benassal, la mercantil mantiene una fuerte conexión con el territorio, al tiempo que desarrolla acciones de responsabilidad social con entidades como Fundación Le Cadó, la Fundació Puigvert o Alcer Castalia.