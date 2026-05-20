FINALISTAS PREMIOS EMPRESA DEL AÑO 2025
Aiudo, de ‘startup’ social a referente nacional del cuidado domiciliario
La compañía, nacida en 2016, combina tecnología, impacto social y profesionalización del sector asistencial con presencia nacional e internacional y un modelo pionero de atención centrado en la persona
Auxistencia SL, cuya marca comercial es Aiudo, es una de las compañías finalistas de los premios Empresa del Año 2025, los galardones más prestigiosos de la economía castellonense organizados por el periódico Mediterráneo y patrocinados por Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana. Los premios se entregarán el próximo 4 de junio en el Auditori de Castelló.
Constituida en 2016, se trata de una empresa especializada en servicios de cuidado a domicilio para personas mayores y dependientes, con un modelo que integra atención domiciliaria privada y SAD (Servicios de Ayuda a Domicilio), selección y coordinación de cuidadoras, trabajo social para orientación y tramitación de ayudas de dependencia, seguimiento de calidad y formación online del talento cuidador. La firma opera con cobertura nacional y ha desarrollado un ecosistema propio de digitalización y gestión que combina intervención social, operación asistencial y tecnología.
Aiudo nació a partir de una experiencia personal de su fundador, Daniel Ibiza, trabajador social, quien en 2014 detectó la dificultad de encontrar un servicio domiciliario de calidad, accesible y verdaderamente personalizado. A partir de esa necesidad real, en 2016 se constituyó Auxistencia, SL y comenzó la actividad de Aiudo como agencia especializada en cuidados de mayores a domicilio.
Hitos
Entre los principales hitos de su trayectoria destacan premios como Impulso Universidad de Alicante, BBVA Momentum, AJE Valencia o el Premio Órbita CEEI Castellón, además de haber superado las 2.000 familias atendidas, lanzar su portal de formación online, desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas al cuidado y publicar su primer informe de impacto social. En 2024 participó, además, en el Congreso de los Diputados en defensa de la Ley ELA, reforzando su papel como agente activo en la transformación del sector sociosanitario.
Aiudo cuenta actualmente con presencia en todo el territorio nacional y opera también en Reino Unido a través de Auxistencia LTD. En 2025 alcanzó los 200 auxiliares en plantilla y cerró el ejercicio con una facturación superior a 3,3 millones y beneficios positivos.
La compañía mantiene una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social, promoviendo el envejecimiento digno en el hogar, la profesionalización de los cuidados y el acceso efectivo a recursos de dependencia para miles de familias.
AUXISTENCIA SL (AIUDO)
Sector: Servicios de cuidado a domicilio para personas mayores y dependientes.
Fundación: 2016.
Empleados en 2025: 200 auxiliares en plantilla, además de estructura central.
Durante 2025 la empresa reforzó tres palancas de inversión especialmente relevantes dentro de su estructura y con vistas al futuro. En primer lugar, la inversión en tecnología propia e inmovilizado intangible, con una apuesta clara por el desarrollo de software y activos digitales vinculados a la gestión, trazabilidad y mejora del servicio. También la inversión en crecimiento operativo y expansión del SAD, con consolidación de plantilla, ampliación de cobertura y fortalecimiento del modelo mixto privado-público. Y, por último, la inversión en profesionalización, mediante formación continua, mejora de procesos internos, seguimiento de usuarios y herramientas digitales para familias, coordinación y auxiliares.
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