Brambas, la joven marca de Castellón que pisa fuerte con calzado ‘barefoot’

Brambas es una de las 15 finalistas de Empresa del Año de Castellón y lo hace como una de las jóvenes compañías con mayor proyección de la provincia. Fundada en noviembre de 2023, la firma castellonense ha irrumpido en el mercado del calzado con una propuesta que «une diseño, comodidad, sostenibilidad y una filosofía muy clara: recuperar la funcionalidad natural del cuerpo a través del movimiento», destacan sus fundadores, Marta Almodóvar y Óskar Velasco.

La compañía, que conocerá el próximo 4 de junio si se alza con uno de los galardones que otorga Mediterráneo, está especializado en el calzado barefoot (minimalista), una tendencia en crecimiento que apuesta por zapatillas respetuosas con la anatomía del pie. Su principal diferencia frente a otras marcas del sector es que no adapta moldes estándar, sino que desarrolla desde cero sus propias suelas y hormas. «Con ello buscamos ofrecer un producto que respete la forma natural del pie sin renunciar a una estética actual, limpia y pensada para el uso diario», explican.

En apenas unos meses, Brambas ha logrado convertir una idea nacida en Castellón en una marca con alcance internacional. Su primera preventa alcanzó los 117.000 euros en 30 días, con envíos a 50 países. El segundo modelo elevó todavía más la respuesta del mercado: 175.000 euros en preventa, de los que 20.000 se registraron durante la primera hora, y pedidos concretados procedentes de más de 70 países.

Comunidad más allá del producto

La compañía también ha conseguido generar comunidad más allá del producto. A través de contenidos divulgativos sobre movimiento natural y salud corporal, Brambas reúne ya a más de 5.000 personas en su newsletter, repartidas en más de 40 países. Esa conexión con el público se ha trasladado también al ámbito local, con dos eventos presenciales celebrados en Castellón que superaron los 600 asistentes cada uno y llenaron el espacio Moll de Costa.

Otro de los pilares de la marca es su compromiso con una fabricación ética y responsable. Brambas produce en fábricas de cercanía en España y Portugal, trabaja con materiales certificados, reciclados o de origen natural, e incorpora tejidos reciclados, algodón orgánico, napa con almidón de maíz y suelas biobasadas libres de químicos. Además, ha opta por «procesos de curtido que permiten reducir hasta un 60% el consumo energético frente a otros métodos convencionales».

Óskar Velasco y Marta Almodóvar, en uno de los eventos que ha celebrado la marca en Castelló. / Mediterráneo

La empresa afronta ahora una etapa de consolidación y crecimiento. En 2025 reforzó su estructura con sus oficinas corporativas ubicadas en la calle Rafalafena de Castelló, nuevas incorporaciones vinculadas a la estrategia digital y la atención al cliente, y el desarrollo de una web específica para facilitar las compras de tiendas multimarca. Actualmente, España representa el 25% de sus ventas y la marca está presente en 20 establecimientos especializados, mientras que el mercado internacional supone ya el 75% de su volumen.

Con ventas en 37 países y un acuerdo estratégico para multiplicar por diez sus puntos de venta en Europa durante los próximos 24 meses, Brambas representa en el certamen de Empresa del Año de Castellón el empuje de una nueva generación de empresarios castellonenses, "jovenes, digitales, globales y comprometidos con una forma distinta de fabricar, vender y entender el calzado".