Grupo Clasol, de empresa familiar a proveedor hortofrutícola internacional

Grupo Clasol, compañía familiar nacida en el sector hortofrutícola y con sede en la provincia de Castellón, aspira a los premios Empresa del Año de 2025 tras culminar una etapa de fuerte crecimiento, integración productiva, diversificación e internacionalización. El fallo del certamen, organizado por Mediterráneo y que cuenta con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana, se dará a conocer el 4 de junio en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

La firma, constituida formalmente en 2015 pero con una trayectoria vinculada al Grupo Clasol de cuatro décadas, ha pasado de ser una pequeña intermediaria en el comercio de cítricos a convertirse en un grupo integrado verticalmente, con capacidad para controlar toda la cadena de suministro: desde el cultivo y la confección hasta la logística y la comercialización. Ese modelo le permite «garantizar calidad, trazabilidad y fiabilidad en mercados europeos cada vez más exigentes», detallan desde la empresa.

Uno de los principales méritos de Clasol es haber construido un proyecto empresarial que combina raíz agrícola, profesionalización e innovación. La compañía gestiona actualmente más de 2.500 hectáreas de cultivo, cuenta con centros especializados de confección y puede emplear hasta 2.500 personas en los momentos de mayor actividad. Su actividad se centra en «cítricos, fruta de hueso, berries, melones, sandías y otras frutas, con una clara orientación hacia los supermercados internacionales», expresan.

La empresa ha situado «la excelencia en el proceso como uno de sus grandes valores diferenciales». Su filosofía parte de una idea clara: «la calidad no se corrige al final, sino que se diseña desde el campo». Para ello trabaja con selección varietal, control de procesos, trazabilidad y servicio personalizado. Esta visión se completa con una cultura familiar profesionalizada, basada en la cercanía con pequeños y medianos agricultores, a los que integra en un proyecto planificado y orientado al mercado sin que pierdan su identidad.

Relevo generacional

El crecimiento de Clasol se ha acelerado especialmente en los últimos años. En 2016, la incorporación de César Claramonte Carlavilla, segunda generación familiar, como director general y máximo accionista marcó un cambio estratégico. Desde entonces, la compañía ha ampliado instalaciones, oficinas y líneas de negocio. Entre sus hitos figuran el centro de procesado de cítricos y fruta de hueso en Calasparra, las nuevas oficinas corporativas en Burriana, la apertura de estructuras en Italia, Grecia y Rumanía, la entrada en berries y la integración con la Cooperativa San Alfonso, que dio lugar a un grupo hortofrutícola con cuatro centros de procesado que están distribuidos en distintos puntos del arco mediterráneo.

César Claramonte, CEO de Clasol, en las oficinas corporativas de la compañía ubicadas en les Alqueries. / Mediterráneo

En 2024 y 2025, la empresa ha reforzado ese posicionamiento con la inauguración de un nuevo edificio corporativo en les Alqueries, concebido para potenciar la cultura de empresa y las sinergias internas, y con la constitución de Clasol Bio S.L., orientada a impulsar la producción y comercialización de cultivos ecológicos. Durante el año 2025, materializó inversiones por valor de 1,28 millones de euros. Y para el presente ejercicio, la compañía espera superar una facturación agregada de 320 millones de euros.