Ecube se afianza como referente en el transporte y reciclaje aeronáutico

El periódico Mediterráneo celebra el 4 de junio en el Auditori de Castelló una nueva edición de Empresa del Año. Los premios, que cuentan con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana, tienen como objetivo poner en valor el talento empresarial de la provincia.

Ecube se encarga de desmantelar los aviones, embalar cada pieza retirada, reacondicionarlas e introducirlas de nuevo en el mercado para que vuelvan a ser utilizadas. / Ecube

Entre las firmas finalistas está Ecube, empresa especializada en mantenimiento, aparcamiento de largo duración y desmantelamiento de aeronaves, una actividad que combina la economía circular y el reciclaje de materiales. Fundada en 2019 y con sede en Castellón es la única que realiza este tipo de actividad en la Comunitat Valenciana.

Es más, el buen trabajo realizado por el equipo humano de la empresa en Castellón ha despertado su interés hasta el punto que el gigante europeo de la aviación Airbus ha procedido a la adquisición de la misma.

Cadena de trabajo

Ecube embala cada pieza retirada de una aeronave con una carpintería especializada que garantiza el envío y transporte seguro del material. Estos componentes se devuelven a la cadena de valor tras ser evaluadas, reparadas y reacondicionadas, lo que permite que forme parte operativa de otra aeronave.

Empresa Ecube Solutions Spain. / Ecube

Además, la compañía lleva a cabo la demolición controlada de aeronaves y gestiona de manera responsable los materiales resultantes del proceso de reciclaje, conforme a estrictos criterios de sostenibilidad y seguridad.

Actividad internacional

Ecube desarrolla una actividad mayoritariamente internacional, basada en la confianza de clientes extranjeros que seleccionan a la compañía para trasladar aeronaves desde cualquier lugar del mundo a sus instalaciones en el aeropuerto de Castellón.

Ecube se encarga de desmantelar los aviones, embalar cada pieza retirada, reacondicionarlas e introducirlas de nuevo en el mercado para que vuelvan a ser utilizadas. / Ecube

Además, gestiona de forma integral la recepción, tratamiento y posterior exportación de la inmensa mayoría de los componentes aeronáuticos y el cumplimiento de la normativa aduanera, aeronáutica y medio ambiental vigente. La empresa castellonense ha gestionado desmantelamientos en Alemania, Francia, Rumanía, Italia y Países Bajos, lo que les ha permitido alcanzar el nivel de gran empresa.

Reconocimientos

Cabe señalar que la compañía cuenta con la aprobación ISO 9001:2015 así como el máximo reconocimiento nivel Diamond por AFRA (Aircraft Fleet Recycling Association), la asociación referente en el sector que certifica la correcta aplicación de mejores prácticas en desmantelamiento aeronáutico, reutilización de componentes, gestión medioambiental y seguridad operativa.

ECUBE SOLUTIONS SPAIN Sector : aeronáutico

: aeronáutico Fundación : 2019

: 2019 Empleados en 2025: 60 La actividad de Ecube favorece la economía local en sectores complementarios como la hostelería, la restauración y el alquiler de vehículos, derivados de la movilidad del personal, la llegada de clientes y colaboradores, y la permanencia de aeronaves estacionados para su mantenimiento. Este efecto multiplicador pone de manifiesto que el crecimiento de la empresa no solo ha supuesto un avance a nivel interno, sino también un motor de desarrollo económico para el aeropuerto de Castellón y su entorno. En 2025, Ecube gestionó de forma controlada y conforme a la normativa ambiental un total de 25 aeronaves . De esta manera, la empresa alcanzó hitos significativos en la gestión responsable de residuos aeronáuticos complejos como el reciclaje de más de 550 toneladas de aluminio aeronáutico.