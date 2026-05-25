FINALISTA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO
GEA impulsa Mina, la nueva mandarina para una citricultura más sostenible
La firma, ubicada en Espaitec-UJI, es finalista de los galardones Empresa del Año 2025 por su apuesta por soluciones agrícolas frente al cambio climático
Los premiados se conocerán el 4 de junio en la gala que se celebrará en el Auditori de Castelló
Gestión Ecosistemas Agrícolas, SL (GEA) es una de las empresas finalistas de los premios Empresa del Año 2025 que organiza el periódico Mediterráneo, con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana, y cuya gala se celebrará el 4 de junio en el Auditori de Castelló.
La empresa biotecnológica y agroambiental, ubicada en Espaitec-UJI, ha alcanzado en 2025 uno de sus hitos más relevantes con la presentación de Mina, una nueva mandarina protegida de origen español desarrollada junto a la Universitat Jaume I.
Una década de trabajo
Mina nace como resultado de más de una década de trabajo en innovación varietal, ecofisiología vegetal y adaptación al cambio climático. La variedad ha sido seleccionada por su comportamiento agronómico, su coloración natural, firmeza, calidad organoléptica y capacidad para ocupar una ventana comercial clave, entre noviembre y enero, en la que el sector citrícola necesita alternativas competitivas y sostenibles.
Presentación
La presentación de Mina ha supuesto un punto de inflexión para GEA, al posicionar a la compañía no solo como desarrolladora de soluciones agronómicas, sino como generadora de material vegetal propio con impacto directo en la estructura productiva del sector.
La variedad permite avanzar hacia una citricultura más eficiente, con menor necesidad de desverdizado, menor consumo energético en postcosecha y mejor adaptación a las condiciones de estrés hídrico y térmico.
Características
Frente a modelos tradicionales, GEA integra:
- conocimiento científico,
- capacidad técnica
- y visión de mercado.
Su origen vinculado al sector productor y exportador de cítricos, junto con su contacto directo con operadores y supermercados internacionales, permite orientar la innovación hacia soluciones reales para agricultores, viveros, centrales hortofrutícolas y distribución.
Protección
Mina ya cuenta con protección en Europa, Estados Unidos y Perú, y se encuentra en proceso de implantación o protección en otros países productores. En España, tras la validación de la fruta en distintas zonas productivas, se ha despertado un fuerte interés entre productores y operadores citrícolas, hasta comprometerse una parte significativa de la primera fase de comercialización prevista.
Innovación
En conjunto, GEA desarrolla un modelo de innovación orientado a generar impacto ambiental positivo real, combinando sostenibilidad, eficiencia productiva y adaptación al nuevo contexto climático, y posicionándose como un agente activo en la transformación del sistema agrícola mediterráneo.
Asimismo, la empresa incorpora criterios de responsabilidad social en su política de recursos humanos, promoviendo la inclusión mediante la colaboración con fundaciones y entidades vinculadas a personas con discapacidad.
GEA
- Sector: biotecnología
- Fundación: 1997
- Empleados en 2025: 4
Además de Mina, GEA ha desarrollado una trayectoria basada en la investigación aplicada, la gestión hídrica de precisión, la bioestimulación, las tecnologías encapsuladas y las soluciones postcosecha sostenibles. Todas estas líneas comparten un mismo objetivo: reducir insumos, optimizar el agua, mejorar la eficiencia productiva y disminuir el impacto ambiental.
La variedad Mina puede contribuir también a recuperar parcelas citrícolas que hoy resultan poco rentables, favoreciendo el mantenimiento de superficie agrícola activa, la economía rural y la reducción del abandono del campo. Este enfoque refuerza el papel de la innovación varietal como herramienta ambiental, económica y territorial.
Con Mina, GEA refuerza la capacidad del sector valenciano para generar innovación propia, diferenciada y con impacto nacional e internacional, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo de soluciones reales frente al cambio climático.
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