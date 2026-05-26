HICID acredita más de seis décadas al servicio de la movilidad en Castellón

La Hispano del Cid (HICID) es una de las 15 empresas finalistas que optan a los premios Empresa del Año de 2025 que organiza Mediterráneo, con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana. La firma conocerá el próximo 4 de junio si inscribe su nombre en este certamen, al que llega avalada por una trayectoria iniciada en 1962 y por su consolidación como operador integral de movilidad en Castellón.

Fundada en 1962, HICID ha construido una posición sólida en el sector del transporte de viajeros por carretera «gracias a una evolución constante, basada en la profesionalización del servicio, la modernización de su flota y la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad». Desde sus inicios, la empresa ha crecido en torno al transporte regular y discrecional, hasta consolidarse «como un operador con presencia en líneas regulares de Castellón y servicios a demanda en el ámbito nacional e internacional».

Un vehículo histórico de La Hispano del Cid, símbolo de una trayectoria empresarial iniciada en 1962. / Mediterráneo

Una de sus fortalezas es la diversificación de servicios. La compañía cubre transporte escolar, viajes a medida, traslados de empresa, transfers privados, excursiones nacionales e internacionales, transporte para bodas y otros servicios discrecionales. A ello suma su condición de empresa concesionaria de líneas regulares en Castellón y una agencia de viajes integrada, lo que refuerza su capacidad «para ofrecer soluciones completas de movilidad». Desde la empresa reseñan que «nuestra identidad se define por ofrecer un servicio de máxima calidad, una respuesta ágil y una atención personalizada».

La accesibilidad es otro de sus pilares, con una flota adaptada para personas con movilidad reducida, mejoras en plataformas elevadoras y formación específica para el personal. Esta orientación conecta con su compromiso social, que incluye descuentos y gratuidades para colectivos vulnerables, colaboración con administraciones y refuerzo de las rutas locales y de las estacionales.

HICID ha reforzado su política medioambiental con la «modernización progresiva de la flota, con motores más eficientes, reducción de emisiones, menor consumo de combustible, mantenimiento preventivo y digitalización de títulos y bonos». En paralelo, ha impulsado innovaciones en sistemas de ticketing y gestión tarifaria, como el nuevo Bono Multiviaje CV-007, así como mejoras de rutas, paradas y servicios urbanos en diferentes poblaciones de la provincia.

La flota de HICID refleja la modernización de la compañía y su consolidación como operador integral. / Mediterráneo

El factor humano

La dimensión humana acompaña la evolución de HICID. Su plantilla ha pasado de 85 trabajadores en 2023 a 98 empleados en 2025, en un contexto de «consolidación del empleo, formación continua, cultura de cercanía y comunicación interna fluida». Con esta base, la firma potencia su política de recursos humanos orientada a dar estabilidad y acompañar el desarrollo profesional. La integración del personal en sistemas de gestión certificados «permite ordenar el crecimiento y consolidar al equipo con el objetivo de asumir nuevas necesidades operativas sin perder cohesión ni sentido de pertenencia».