FINALISTA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO
Materia Decor, el nombre de Castellón que gana terreno en el ‘universo SPC’
La firma, fundada en 2022 y especializada en soluciones decorativas, opta a los premios de Empresa del Año de Mediterráneo tras alcanzar los 15,9 millones de facturación y experimentar un fuerte crecimiento en el mercado
El periódico Mediterráneo celebrará el próximo 4 de junio en el Auditori de Castelló una nueva edición de la ceremonia de entrega de los galardones más prestigiosos de la provincia: los premios de Empresa del Año, una convocatoria que cuenta con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana.
Entre las candidaturas de esta edición destaca Materia Decor, una joven compañía castellonense que ha irrumpido con fuerza en el sector de las soluciones decorativas SPC (Stone Plastic Composite), un segmento en pleno crecimiento «por su versatilidad, facilidad de instalación y capacidad de adaptación a nuevos proyectos».
Fundada en enero de 2022, Materia Decor nace de la experiencia de sus impulsores en el sector cerámico, tanto en el mercado nacional como internacional. Esa trayectoria les permitió «detectar de forma temprana el potencial del SPC y apostar por una especialización absoluta en este producto». La empresa decidió concentrar todos sus recursos en esta línea, dejando atrás otras actividades para «construir una propuesta muy definida: soluciones técnicas, diseño cuidado, disponibilidad de stock y un servicio ágil orientado al cliente profesional».
Nuevos acabados
Uno de los principales valores diferenciales de Materia Decor es su capacidad para «anticiparse a las tendencias del mercado». La firma ha incorporado «acabados ultra mate, con niveles de brillo inferiores a los estándares habituales, para lograr una estética más próxima a los materiales naturales». También trabaja junto a sus socios industriales en «nuevos sistemas multicapa orientados a mejorar la absorción acústica, el confort de uso y la durabilidad del producto tras su instalación».
Esa apuesta por la innovación se refleja en proyectos como Materia Silente, una «solución en fase de testeo y validación que busca elevar las prestaciones acústicas del SPC mediante una estructura multicapa con aislamiento polimérico». La compañía con sede en Onda también desarrolla superficies con mayor resistencia al rayado, con el objetivo de mejorar la dureza y prolongar la vida útil de sus materiales.
El crecimiento de Materia Decor se apoya además en una estrategia de servicio integral. La creación de Materia 360, una unidad especializada en instalación, permite a la empresa «acompañar al cliente desde el suministro hasta la ejecución final del proyecto".
Su facturación ha pasado de 6,6 millones de euros en 2023 a 15,9 millones en 2025. En paralelo, su plantilla ha crecido de ocho empleados en 2022 hasta los 14 trabajadores en el pasado ejercicio.
MATERIA DECOR
- Sector: Especialistas en SPC.
- Fundación: 2022.
- Empleados en 2025: 14.
Con sede en la avenida Mediterráneo de Onda, la internacionalización es otro de los ejes de desarrollo de la compañía. Materia Decor ha iniciado operaciones y acuerdos en mercados como Francia, Portugal, Reino Unido, Serbia, Grecia, Estados Unidos, Albania, Ucrania o Rusia, con una estrategia basada en implantar una red de «socios locales en busca de un crecimiento continuado y progresivo».
La sostenibilidad también ocupa un lugar central en su candidatura. La firma ha lanzado ECO by Materia, una solución que «sustituye componentes tradicionales por materiales 100% reciclables». También ha impulsado la iniciativa Bosque Materia, por la que planta un árbol por cada pedido realizado. Hasta la fecha, la empresa ha superado los 1.200 árboles plantados y prevé alcanzar los 1.700 en los próximos meses.
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