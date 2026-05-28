FINALISTA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO
Molecular revoluciona la esterilización sanitaria con tecnología sostenible
La empresa, con sede en el Espaitec de la UJI, trabaja en la validación europea y estadounidense de un innovador agente esterilizante destinado a mejorar la eficacia y reducir la peligrosidad y los residuos
Molecular Sustainable Solutions SL, una de las compañías finalistas de los premios Empresa del Año del periódico Mediterráneo, se ha convertido en una de las empresas emergentes con mayor proyección dentro del ámbito de la esterilización sanitaria gracias al desarrollo de una tecnología innovadora orientada a mejorar la eficacia y la seguridad hospitalaria a través de procesos de esterilización sostenibles. La compañía, con sede en el parque científico y empresarial Espaitec de la Universitat Jaume I de Castelló, centra su actividad en la investigación y desarrollo de nuevos sistemas de esterilización que superen las deficiencias de los actuales métodos.
El proyecto empresarial nace con un claro componente científico y tecnológico. Desde sus inicios, Molecular ha apostado por la investigación aplicada para responder a uno de los grandes retos de los hospitales: garantizar una correcta esterilización de dispositivos médicos y reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y es que la compañía recuerda que «en la Unión Europea fallecen cada año alrededor de 90.000 pacientes por infecciones adquiridas en hospitales», una realidad que sitúa la seguridad y la calidad como «prioridades estratégicas para la empresa».
Así, entre los principales avances desarrollados por Molecular destaca el diseño de una molécula de muy alto poder microbicida que se descompone al final del proceso en sustancias inocuas. Según las previsiones de la compañía, «la implantación comercial de esta solución permitirá eliminar el uso de productos cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción, un objetivo muy valorado por las autoridades ambientales y sanitarias de todo el mundo y su uso en centros hospitalarios podría evitar cada año el uso de cerca de 370.000 envases contaminados con productos peligrosos», explican desde Molecular.
La evolución de la empresa
La apuesta por la investigación y el desarrollo ha marcado la evolución de la empresa en los últimos años. En el año 2023, Molecular llevó a cabo ensayos destinados a demostrar la actividad bactericida de su nuevo agente esterilizante. Posteriormente, en el 2024, completó el diseño de un dispositivo generador capaz de producir bajo demanda una solución líquida suficientemente concentrada del agente esterilizante a partir de precursores no tóxicos.
Ese mismo año logró desarrollar un vapor estable a temperatura ambiente a partir de dicha solución líquida, un avance que abre la posibilidad de trabajar con esterilización en fase gas y acceder al mercado de la esterilización industrial, un mercado global valorado en 4.500 millones de euros.
La compañía castellonense mantiene, además, una firme apuesta por la innovación y el desarrollo de talento investigador vinculado a la Universitat Jaume I de Castelló, consolidando un modelo empresarial basado en la transferencia de conocimiento científico y la creación de soluciones tecnológicas con impacto sanitario y medioambiental.
Molecular Sustainable Solutions SL conocerá el jueves 4 de junio en el Auditori de Castelló si es una de las compañías galardonadas. Los premios cuentan con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana.
MOLECULAR
Sector: Tecnología sanitaria
Fundación: 2023
Empleados en 2025: 1
Molecular ha situado la captación de talento investigador como uno de los ejes estratégicos de su crecimiento. La empresa prioriza la incorporación de profesionales procedentes de la Universitat Jaume I, especialmente aquellos vinculados a proyectos de investigación desarrollados en colaboración con la compañía. Este enfoque permite reforzar la transferencia de conocimiento académico-industrial.
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