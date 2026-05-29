FINALISTA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO
OCN, la constructora de Castelló que crece con proyectos ‘premium’ en el arco Mediterráneo
La firma, finalista de los premios Empresa del Año 2025, consolida su expansión con destacados proyectos hoteleros, residenciales y corporativos de alto valor añadido en la provincia de Castellón, en Valencia, Mallorca e Ibiza
OCN, nombre comercial de Oikos Desarrollos, S.L., es una de las aspirantes a los premios de Empresa del Año 2025 con una candidatura que refleja cómo ha sabido transformar su origen castellonense en un proyecto de dimensión creciente. La firma conocerá el próximo 4 de junio si se alza con uno de los galardones en el marco de la gran gala de los premios económicos de la provincia, organizados por Mediterráneo con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana.
Nacida en 2003, la empresa se ha especializado en la ejecución de proyectos de alto valor añadido, especialmente en los segmentos de hoteles, build to rent, espacios corporativos y living. La compañía define que «no quiere competir solo por volumen o capacidad constructiva, sino por confianza, cumplimiento, transparencia, calidad de ejecución y una forma propia de relacionarse con clientes, equipos y colaboradores». En un sector tradicionalmente exigente como la construcción, reivindica «un modelo basado en la planificación, la solvencia técnica y la capacidad de respuesta ante proyectos complejos».
La trayectoria de OCN refleja el paso de una constructora de ámbito regional a una compañía con posicionamiento premium en el arco mediterráneo. Tras una primera etapa vinculada a la promoción, pequeñas edificaciones y reformas, la firma avanzó hacia una estructura más profesionalizada, con sedes en Castelló, Valencia, Mallorca y, recientemente, Ibiza, emplazamiento clave para el cliente internacional de alto nivel.
Entre sus proyectos más representativos figuran el Grand Hotel Centenari by Marriott en Valencia, Villa Alejandra en Mallorca, el Residencial Almadraba en Benicàssim o el Edificio Fola en Castelló. Junto a ellos, The Bank Hotel Valencia by MYR Hotels o los complejos residenciales XO Parq y XO Jonquet, en Palma de Mallorca, actualmente en ejecución. Esta cartera resume la evolución de OCN hacia «proyectos de mayor exigencia técnica, arquitectónica y operativa».
Nueva sede en Castelló
Uno de los hitos más significativos del último ejercicio ha sido la inversión en nuevas instalaciones. La compañía ha trasladado su sede central en Castelló a unas oficinas polivalentes de más de 1.200 metros cuadrados. En paralelo, la delegación de Valencia también se ha trasladado a una nueva sede.
La empresa defiende una política activa de recursos humanos con una apuesta «por la estabilidad laboral, la promoción interna, la formación continua, el liderazgo cercano y la captación de talento joven». Cuenta con el 100% de su plantilla con contrato indefinido y ha reforzado «sus programas de formación en liderazgo, gestión de proyectos, competencias digitales, IA y automatización».
OCN
- Sector: Construcción.
- Fundación: 2003.
- Empleados en 2025: 72.
En los últimos años, ha materializado 26 proyectos hospitality, más de 1.600 estancias ejecutadas con estándares premium, más de 100.000 m² construidos en el Mediterráneo, dos parques acuáticos, más de 100 millones de euros gestionados y proyectos desarrollados en nueve ciudades.
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%