Systemfoc, pionera en nuevas soluciones para la descarbonización industrial

El 4 de junio se celebrará en Castelló la ceremonia de los premios Empresa del Año, el certamen económico más prestigioso que organiza el periódico Mediterráneo, con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana. Una de las 15 firmas que aspira a los galardones es Systemfoc, compañía especializada en uno de los grandes retos de la industria: hacer más eficientes, controlables y sostenibles los procesos de secado y tratamiento térmico. De su mano ha llegado en los últimos años uno de los grandes hitos para la industria cerámica: la puesta en funcionamiento en la planta de Equipe en Onda del primer horno eléctrico del sector.

Constituida el 14 de marzo de 2001 por Vicent Aparici Vilar, Systemfoc ha confirmado su posicionamiento sobre soluciones eléctricas personalizadas que permiten reducir la dependencia del gas, mejorar la estabilidad de los procesos productivos y adaptar cada instalación a las necesidades reales de sus clientes.

La empresa de Almassora trabaja con compañías de sectores como, sobre todo, el cerámico, así como el metalúrgico, alimentario, farmacéutico, ferroviario, automoción o el embalaje. / Mediterráneo

I+D+i vinculada al medio ambiente

Su candidatura se apoya especialmente en dos ámbitos: la I+D+i y el medio ambiente. A diferencia de las soluciones estándar, Systemfoc «diseña proyectos a medida, combinando conocimiento técnico, experiencia industrial y una visión orientada al futuro energético». Esa especialización le ha permitido presentarse ante el mercado «como proveedor y como socio técnico de firmas que buscan avanzar en eficiencia, descarbonización y mejora de procesos». La empresa de Almassora trabaja con compañías de sectores como el cerámico, así como el metalúrgico, alimentario, farmacéutico, ferroviario, automoción, juguete, cartonaje y embalaje.

Entre sus desarrollos destaca también la creación del primer secadero ATEX de España para la industria farmacéutica, instalado en Cataluña, así como la fabricación de hornos y secaderos 100% eléctricos. Y en 2024 puso en marcha el primer horno 100% eléctrico de Systemfoc en la planta de Equipe que permite un ahorro de hasta un 50% respecto a los hornos de gas convencionales. Este avance, que ha tenido máxima repercusión nacional e internacional, va a tener continuidad con la instalación de un segundo horno eléctrico para la misma azulejera, de 60 metros y capacidad para producir 3.400 metros cuadrados diarios.

La firma puso en marcha en 2024 el primer horno 100% eléctrico en la planta de Equipe. Esta instalación permite un ahorro de hasta un 50% respecto a los hornos de gas convencionales. / Mediterráneo