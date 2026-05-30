FINALISTA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO
Systemfoc, pionera en nuevas soluciones para la descarbonización industrial
La empresa castellonense ha sido protagonista de uno de los grandes hitos del sector azulejero en los últimos años: la puesta en marcha del primer horno 100% eléctrico en las instalaciones de Equipe Cerámicas
El 4 de junio se celebrará en Castelló la ceremonia de los premios Empresa del Año, el certamen económico más prestigioso que organiza el periódico Mediterráneo, con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana. Una de las 15 firmas que aspira a los galardones es Systemfoc, compañía especializada en uno de los grandes retos de la industria: hacer más eficientes, controlables y sostenibles los procesos de secado y tratamiento térmico. De su mano ha llegado en los últimos años uno de los grandes hitos para la industria cerámica: la puesta en funcionamiento en la planta de Equipe en Onda del primer horno eléctrico del sector.
Constituida el 14 de marzo de 2001 por Vicent Aparici Vilar, Systemfoc ha confirmado su posicionamiento sobre soluciones eléctricas personalizadas que permiten reducir la dependencia del gas, mejorar la estabilidad de los procesos productivos y adaptar cada instalación a las necesidades reales de sus clientes.
I+D+i vinculada al medio ambiente
Su candidatura se apoya especialmente en dos ámbitos: la I+D+i y el medio ambiente. A diferencia de las soluciones estándar, Systemfoc «diseña proyectos a medida, combinando conocimiento técnico, experiencia industrial y una visión orientada al futuro energético». Esa especialización le ha permitido presentarse ante el mercado «como proveedor y como socio técnico de firmas que buscan avanzar en eficiencia, descarbonización y mejora de procesos». La empresa de Almassora trabaja con compañías de sectores como el cerámico, así como el metalúrgico, alimentario, farmacéutico, ferroviario, automoción, juguete, cartonaje y embalaje.
Entre sus desarrollos destaca también la creación del primer secadero ATEX de España para la industria farmacéutica, instalado en Cataluña, así como la fabricación de hornos y secaderos 100% eléctricos. Y en 2024 puso en marcha el primer horno 100% eléctrico de Systemfoc en la planta de Equipe que permite un ahorro de hasta un 50% respecto a los hornos de gas convencionales. Este avance, que ha tenido máxima repercusión nacional e internacional, va a tener continuidad con la instalación de un segundo horno eléctrico para la misma azulejera, de 60 metros y capacidad para producir 3.400 metros cuadrados diarios.
SYSTEMFOC
- Sector: Desarrollo de maquinaria industrial.
- Fundación: 2001.
- Empleados en 2025: 13.
Systemfoc está presente en la actualidad en más de 25 países y mantiene una plantilla que ha pasado de 9 empleados en 2023 a 13 en 2025, reforzada por colaboradores externos y planes de formación interna. Su candidatura resume la evolución de una pyme industrial que ha hecho de la innovación aplicada, la eficiencia energética y la electrificación de procesos su principal seña de identidad.
Su crecimiento se refleja además en su expansión de instalaciones. Tras comprar una primera nave en Almassora en 2018 y una segunda en 2023, la empresa ha adquirido una tercera nave hasta alcanzar unos 2.000 metros cuadrados. A ello suma la creación de un departamento comercial, la incorporación de un nuevo CFO, el relevo generacional, la mejora de su presencia digital y la apertura de más mercados internacionales.
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