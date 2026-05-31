FINALISTA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO
VersedIA, una ‘app’ que convierte los recuerdos en el mejor legado familiar
La firma, finalista de los premios Empresa del Año 2026, surgió tras la vivencia personal de unos de sus creadores cuya abuela quiso recuperar la historia de vida de su marido, quien padecía demencia
VersedIA es una de las 15 firmas finalistas que optan a Empresa del Año 2026, un reconocimiento impulsado por el periódico Mediterráneo que pone en valor la innovación y el talento empresarial de la provincia. Los premios se librarán en una gala que tendrá lugar el 4 de junio.
Esta empresa castellonense nace a partir de la vivencia familiar vinculada a la pérdida de memoria. Tras la demencia del abuelo de su fundador, que en pocos meses perdió por completo sus recuerdos, su abuela comenzó a escribir su propia historia de vida con el deseo de que sus futuras generaciones pudieran conocer quién había sido. Esa experiencia puso de manifiesto un problema universal: con el paso del tiempo, las historias personales y familiares desaparecen si no se preservan.
Inteligencia artificial
Así nació esta plataforma basada en inteligencia artificial para ayudar a las personas mayores a recordar, narrar y preservar su historia. A través de una aplicación accesible por voz, la persona responde a entrevistas guiadas y estructuradas en diferentes etapas vitales.
Posteriormente, la tecnología transforma esos recuerdos en una biografía personalizada, que puede entregarse en formato digital y en libro físico.
Evitar el olvido
La compañía nace con el propósito de evitar que las historias personales se pierdan con el paso de las generaciones y pone en valor la memoria, la identidad y el legado de las personas mayores.
Su actividad combina innovación tecnológica, bienestar emocional y reconocimiento social, además de que ofrece a familias, ayuntamientos y entidades una herramienta para homenajear a sus mayores. De esta manera, se consigue reforzar el vínculo intergeneracional y preservar un patrimonio humano que, de otro modo, podría desaparecer.
Gran éxito
En sus primeros meses de actividad, VersedIA ha validado su modelo con administraciones públicas, asociaciones y clientes finales, superando los 500 usuarios en la aplicación.
La iniciativa aporta valores diferenciadores como la accesibilidad por voz con lo que la persona no necesita escribir ni manejar herramientas digitales. Además, puede narrar su vida hablando de forma natural y acompañada.
¿Cómo funciona?
El proceso para ordenar la historia está organizado en once capítulos y más de 200 preguntas que recorren infancia, familia, juventud, trabajo, emociones, momentos inolvidables y legado.
A partir de cada respuesta, la plataforma genera preguntas de profundización que permiten recuperar detalles que una entrevista rígida no captaría. El resultado es un libro impreso, de tapa dura y con portada personalizada que hará que las futuras generaciones no olviden sus orígenes.
VERSEDIA
- Sector: Social
- Fundación: 2025
- Empleados en 2025: 5
Uno de los principales hitos de la firma ha sido la validación de su modelo con administraciones públicas. Antes de finalizar 2025, VersedIA ya había cerrado contratos por más de 40.000 euros, principalmente con ayuntamientos, que adquieren licencias para ofrecérsela a sus vecinos y vecinas como herramienta de homenaje, memoria y reconocimiento social. Entre estos hitos destacan las 226 licencias adquiridas en Castellón y València.
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