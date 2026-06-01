FINALISTA EMPRESA DEL AÑO
Viveros Más de Valero lidera la innovación en planta ornamental mediterránea
La compañía con sede en Segorbe ha desarrollado un modelo basado en la calidad certificada, la sostenibilidad ambiental y una fuerte expansión hacia nuevos mercados internacionales
Constituida en 1996 en Segorbe, Viveros Más de Valero SL se ha consolidado como uno de los viveros de planta ornamental mediterránea más relevantes de España y es una de las finalistas de los premios Empresa del Año 2025 que el periódico Mediterráneo entregará el 4 de junio en el Auditori de Castelló. Los galardones cuentan con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y la Generalitat Valenciana.
Fundada por Javier Lara y Manuel Martínez, la actividad de Viveros Más de Valero se centra en la producción y comercialización de olivos, palmeras, yuccas, coníferas y plantas de jardín en maceta.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha desarrollado un modelo productivo de gran escala que integra fincas propias y arrendadas, así como amplias superficies de invernadero y logística. De hecho, su crecimiento ha estado ligado a la especialización, la diversificación del catálogo y la capacidad de atender grandes volúmenes para mercados nacionales e internacionales.
Su evolución se ha caracterizado por una progresiva profesionalización y una apuesta constante por la calidad. Desde 2013 mantiene certificaciones externas ininterrumpidas y que avalan su posicionamiento en la gran distribución europea. En paralelo, la empresa ha desarrollado una sólida línea de investigación y desarrollo iniciada en 2015 en colaboración con Agromillora Iberia, centrada en la biotecnología vegetal y la clonación in vitro de especies ornamentales mediterráneas.
Mejoras técnicas
Esta apuesta le ha permitido incorporar innovaciones técnicas y mejorar la homogeneidad y resistencia de sus producciones. Asimismo, ha sido reconocida por diversas instituciones sectoriales y empresariales por su crecimiento sostenido y su contribución al desarrollo del sector viverista.
A partir de 2020, la compañía inició un importante ciclo inversor que incluyó la adquisición de fincas estratégicas en la comarca, incrementando su capacidad productiva. En los últimos ejercicios ha consolidado su expansión internacional, con presencia comercial en 27 países y una fuerte vocación exportadora que representa la mayor parte de su facturación. Precisamente, en el pasado 2025 destacó la creación de su filial en Colombia, un hito que marca su salto de exportadora a operador internacional con presencia societaria en Latinoamérica. Paralelamente, Viveros Más de Valero ha mantenido inversiones en su línea biotecnológica y en la modernización de sus instalaciones, reforzando su estructura productiva y su posicionamiento en mercados exteriores clave.
La política de sostenibilidad y responsabilidad social constituye otro de sus pilares. Tanto es así, que la compañía cuenta con certificaciones ambientales de referencia internacional y aplica un sistema propio de economía circular basado en el compostaje del material vegetal de descarte. Además, su modelo de gestión de recursos humanos ha permitido una notable estabilización del empleo, con una elevada proporción de contratos indefinidos y auditorías sociales periódicas que garantizan el cumplimiento de buenas prácticas laborales. La compañía combina su actividad productiva con un compromiso activo con el entorno rural del Alto Palancia, generando empleo directo e indirecto y contribuyendo al desarrollo económico local.
VIVEROS MÁS DE VALERO
Sector: Agricultura ornamental
Fundación: 1996
Empleados en 2025: 220
Viveros Más de Valero cuenta con más de 400 hectáreas de producción entre fincas propias y arrendadas, además de 120.000 m² de invernaderos y umbráculos, 12 muelles de carga y 10.000 m² de naves e instalaciones.
La empresa dispone de las certificaciones internacionales GLOBALG.A.P. IFA v6 SMART y MPS-ABC Nivel A, con 82,3 puntos, que avalan su actividad en el mercado europeo. Su modelo incorpora un sistema de economía circular que transforma el material vegetal de descarte en compost reutilizado como sustrato.
En 2025 alcanza una plantilla de 220 trabajadores y presencia comercial en 27 países. Además, mantiene desde 2015 una línea de I+D+i junto a Agromillora Iberia, con proyectos certificados como Innovación Tecnológica en biotecnología vegetal.
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