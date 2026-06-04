Aitor Moll reclama más apoyo para la industria ante el sobrecoste energético

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha lanzado este jueves un mensaje claro en defensa del tejido empresarial de Castellón durante la 29ª edición de los Premios Empresa del Año del Periódico Mediterráneo. Ante representantes institucionales, económicos y sociales de la provincia, Moll ha reclamado más apoyo de las administraciones para una industria que ha calificado como esencial, innovadora y decisiva.

La gala, consolidada como uno de los grandes actos de reconocimiento empresarial de la Comunitat Valenciana, ha servido no solo para premiar el trabajo de empresas y empresarios, sino también para poner sobre la mesa las dificultades que atraviesa la economía castellonense. Moll ha subrayado que Castellón ha demostrado históricamente una «pujanza industrial formidable» y ha defendido que esa fortaleza exige ahora respuestas a la altura de los retos actuales.

El consejero delegado de Prensa Ibérica ha advertido que la transición energética, la inestabilidad geopolítica, están teniendo un impacto especialmente duro en la provincia. Y ha señalado, en particular, la presión que soportan sectores estratégicos como el cerámico y el agrícola, obligados a destinar una parte creciente de sus recursos a afrontar el sobrecoste energético.

«Castellón necesita, quizás ahora más que nunca, toda la atención que merece por parte de todas las administraciones» Aitor Moll — Consejero delegado de Prensa Ibérica

Ese escenario, ha alertado, no solo tensiona las cuentas de las empresas, sino que también limita su capacidad de invertir en tecnología, innovación y modernización. «Las empresas castellonenses no son pasivas», ha remarcado durante su intervención, al destacar que muchas de ellas se sitúan entre las primeras de Europa en I+D+i. Por eso, ha defendido que la actual coyuntura hace más urgente reforzar el respaldo público y privado al tejido productivo.

Dos graves problemas

Moll también ha puesto el acento en dos problemas que considera decisivos para el futuro inmediato de la provincia: la falta de mano de obra en sectores clave y la necesidad de acelerar la digitalización de las compañías ante el avance de la IA. A su juicio, Castellón necesita afrontar estos desafíos con ambición para mantener su posición competitiva en un mercado cada vez más exigente.

Otro de los mensajes más contundentes del discurso ha sido la crítica a la excesiva burocracia. El consejero delegado de Prensa Ibérica ha defendido la necesidad de reducir trabas administrativas que ralentizan proyectos, frenan inversiones y hacen perder oportunidades. Y como ejemplo ha citado los retrasos acumulados en el corredor mediterráneo, una infraestructura clave cuya demora perjudica directamente a la competitividad de la industria de la provincia.

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El discurso ha tenido también una dimensión territorial. Moll ha apostado por un futuro equilibrado para Castellón y ha advertido de que la provincia no puede avanzar a dos velocidades. «No puede haber un Castellón de la costa y uno del interior», ha señalado al reivindicar el papel de todas las comarcas en la riqueza económica, social y territorial de la provincia.