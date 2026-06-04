Ángel Báez: «Cuando una empresa avanza, lo hace también Castellón»

El director de Mediterráneo, Ángel Báez, ha reivindicado el papel esencial de las empresas en el desarrollo económico y social de Castellón durante la vigésimo novena edición de los Premios Empresa del Año, una cita consolidada para reconocer el talento, la innovación y el compromiso del tejido productivo provincial.

En su intervención, Báez ha puesto en valor la fortaleza de las compañías castellonenses, capaces de adaptarse a crisis económicas, transformaciones tecnológicas y cambios constantes en los mercados. «Han demostrado una capacidad de resiliencia que merece el reconocimiento de todos», ha dicho. También ha destacado las dificultades que afrontan en la actualidad, marcadas por nuevas exigencias, una competencia creciente y el incremento de costes, especialmente en ámbitos como la energía.

El director de Mediterráneo ha defendido que apoyar a las empresas «es apoyar el empleo, la actividad económica y las oportunidades de futuro». En este sentido, ha subrayado la importancia de respaldar tanto a las grandes compañías que proyectan el nombre de Castellón como a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía de los municipios de la provincia. «Todas forman parte de un mismo ecosistema y todas resultan imprescindibles», ha apuntado.

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Tras felicitar a las empresas premiadas y agradecer la labor del jurado, así como el esfuerzo de todas las candidaturas presentadas, Báez ha concluido su discurso con una reflexión: «Si queremos una provincia más fuerte, más próspera y con más oportunidades, debemos seguir apoyando a quienes generan actividad económica y empleo, más allá de los posicionamientos ideológicos e interesados». «Detrás de cada empresa hay personas, proyectos e ilusiones. Y cuando una empresa avanza, avanza también Castellón».