La economía de Castellón resiste, pero los precios y la falta de mano de obra lastran su avance

No son buenos tiempos para quienes sueñan con ver el mar en calma. En los últimos meses, la incertidumbre en economía, energía y geopolítica ha pasado de ser algo puntual a convertirse en el pan nuestro de cada día. Conflictos bélicos que en cuestión de horas disparan el precio de la energía, amenazas arancelarias que amagan con provocar un agujero millonario en actividades clave como el azulejo y decisiones políticas —que casi siempre vienen de Bruselas— que complican todavía más el presente y, sobre todo, el futuro de la cerámica, el campo o la pesca. Sin embargo, y pese a este escenario tan cambiante, la economía de Castellón aguanta y la mayoría de indicadores muestra una provincia que resiste a las turbulencias.

Los principales datos macroeconómicos avalan que hoy en Castellón el panorama es mejor que el del año pasado. El mercado laboral sigue carburando, al igual que sectores como la vivienda o la automoción. Y el azulejo, el gran motor económico de la provincia, logró en 2025 salvar los muebles, aunque la realidad es que se enfrenta a grandes retos como la descarbonización o unos costes energéticos cada vez más altos, lo que lastra su competitividad.

Radiografia económica de Castellón / Alba Crespo

Luis Martí, secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, apunta los que podrían ser los tres secretos del éxito de Castellón: una gran capacidad industrial, el enorme peso de la exportación y un alto nivel de emprendimiento. «Tenemos empresas que compiten en mercados internacionales, un sector cerámico que es referente mundial y unas infraestructuras estratégicas, como PortCastelló, que siguen siendo fundamentales para nuestra economía», explica, añadiendo que se trata de «fortalezas que han permitido a la provincia superar momentos muy complicados en el pasado y que siguen siendo una base sólida para afrontar el futuro».

El músculo exportador

Del liderazgo exportador y del enorme peso que tiene la industria habla también Jesús Ramos, secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. «Sin duda, el contexto económico de la provincia continúa marcado por una elevada incertidumbre, pero Castellón lo afronta desde una posición de fortaleza», apunta. De hecho, durante el primer trimestre de este año, las ventas en el exterior alcanzaron los 2.364,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior. La provincia cuenta, además, con 1.783 empresas exportadoras, de las que más de un millar son exportadoras regulares, responsables de más del 96% del valor exportado. «La industria continúa siendo el principal motor de la internacionalización castellonense. Los productos industriales y tecnológicos representan el 78,6% de las exportaciones provinciales, reflejo de la fuerte especialización industrial de nuestro territorio», dice el responsable de la Cámara.

Actividad de contenedores en PortCastelló, en imagen de archivo. / MEDITERRÁNEO

Otro de los elementos que explican la robustez de la economía de Castellón es el empleo. A pesar del tropiezo de mayo —durante el quinto mes del año la provincia sumó 281 desempleados—, la afiliación a la Seguridad Social no para de dar buenas noticias y los cotizantes ya son 266.057, casi 7.500 más que hace un año.

Los buenos datos de empleo también explican, en buena medida, la marcha positiva de la economía, ya que un alto porcentaje del crecimiento se debe al tirón de la demanda interna, con un consumo privado respaldado por un sólido aumento del empleo. Un par de ejemplos: las matriculaciones de vehículos han aumentado un 16,25% entre enero y mayo, mientras que las compraventas de viviendas también van al alza —un 2,62% en el primer trimestre— pese a unos precios que no están al alcance de todo el mundo.

Otro de los sectores clave en Castellón también tiene el camino despejado. El turismo cerró 2025 con buenos datos de ocupación y el arranque de 2026 también es positivo: algo más de 300.000 viajeros se hospedaron en algún hotel de la provincia entre enero y abril y el sector augura una «buena campaña estival».

Pérdida de competitividad

Pero no todo es amable. Las empresas tienen algunos nubarrones que las amenazan y cada vez son más los hogares que necesitan respiración asistida ante unos precios —sobre todo los de la cesta de la compra— cuya velocidad de crecimiento es muy superior a la del incremento medio salarial.

A las empresas les preocupa, y no poco, la pérdida de competitividad que está sufriendo la industria. «La combinación de elevados costes energéticos, mayores exigencias regulatorias y un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica está afectando especialmente a sectores clave para Castellón, como la cerámica y las fritas. A ello se suma una cierta ralentización de las inversiones y algunos indicadores que reflejan una evolución menos favorable del mercado laboral que en otros territorios, lo que nos obliga a estar atentos», avisa Martí, que apuesta por crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan seguir creciendo, invirtiendo y generando empleo.

Un camarero sirve unas mesas en una terraza. Cada vez son más los sectores que no encuentran profesionales. / KMY ROS

Otro de los grandes retos es la falta de profesionales. En una provincia con 31.542 parados, cada vez son más los sectores que aseguran que no encuentran personal cualificado. Hasta ahora, quienes sufrían para cubrir vacantes eran la hostelería, el transporte, la agricultura o la construcción, pero ahora el problema se extiende también a la industria cerámica y a las empresas tecnológicas. «La falta de mano de obra es uno de los problemas más repetidos por todos los sectores. La dificultad para encontrar perfiles profesionales adecuados afecta ya a la industria, los servicios, el transporte o la construcción, donde está provocando retrasos en proyectos y limitando nuevas oportunidades de crecimiento», argumenta el presidente de la CEV en Castellón.

El problema de los precios

A las familias lo que les quita el sueño es la inflación, sobre todo la de los alimentos. La cesta de la compra se ha encarecido un 3% en el último año, pero, si se analizan los datos desde 2019, el resultado es una subida de casi un 40%, muy por encima del avance de los salarios, que crecieron un 24,4% hasta 2024. Y las cosas pueden ir todavía a peor. El impacto de la guerra en Oriente Próximo, que va ya por su cuarto mes, amenaza con agravar la situación de los hogares y volver a convertir su bolsillo, ya debilitado, en víctima colateral del conflicto. Los analistas de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, advierten de que el encarecimiento de los fertilizantes a escala mundial, atribuido al impacto de la guerra en Irán, acabará trasladándose con fuerza al precio de los alimentos frescos y auguran un nuevo incremento de los precios a partir del próximo agosto y durante el otoño.