Una empresa de Vila-real presente en los cinco continentes: Vidres recibe el premio a la trayectoria

Las industrias del sector cerámico de Castellón han alcanzado las más altas cotas de calidad y reconocimiento internacional gracias a la colaboración con otras actividades que forman parte del mismo clúster. Es el caso de los fabricantes de esmaltes, fritas y colores, que contribuyen de manera decisiva a crear diseños rompedores y aportar unos acabados impensables hace muy pocos años.

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Una de las empresas que conforman este ecosistema es Vidres, que desde 1975 fabrica estos productos en el corazón de la industria cerámica de la provincia, en Vila-real. Esta historia de medio siglo la ha hecho merecedora del premio a la trayectoria empresarial dentro de la gran noche de la economía de Castellón, impulsada por Mediterráneo.

Medio siglo de trayectoria

El consejero delegado de la compañía, Joaquín Font de Mora, fue el encargado de pronunciar el discurso de aceptación. Afirmó que, para "una empresa familiar como la nuestra, es un gran honor recibir este premio a la trayectoria empresarial". Comentó que su camino "es una historia construida por personas de estas tierras". Entre ellas, mencionó a quienes "impulsaron el proyecto desde sus inicios, y las que han hecho crecer el nombre de Vidres en los cinco continentes". Lejos de recrearse en el pasado, Font de Mora tuvo presentes a las personas "que hoy siguen proyectando nuestro nombre hacia el futuro con paso firme y decidido".

Cuadro de honor premios Empresa del Año 2025 / MEDITERRÁNEO

La intervención de Font de Mora estuvo repleta de agradecimientos. No solo al personal de la empresa. "También a todos nuestros proveedores, que son un pilar estratégico, necesario y fundamental de nuestra empresa, para continuar creciendo y mejorando cada día". Y, de una manera especial, a los clientes, "por tantos años de confianza, fidelidad y complicidad". Por eso, este trofeo a la trayectoria "es de todos".

Premio compartido

El responsable de Vidres dijo a todos los presentes en el Auditori que obtener un premio como este "nos anima a seguir comprometidos con los valores que nos han acompañado durante todo este tiempo: trabajo, honestidad, servicio e innovación". El galardón que concede este periódico es "recibido con orgullo, responsabilidad y una enorme ilusión para seguir construyendo el futuro", concluyó.

Durante estas cinco décadas, Vidres ha sido testigo -cuando no protagonista- de los grandes cambios que ha experimentado la industria cerámica. Una evolución que se aceleró a partir de la década de los 80, con la técnica de la monocción, a la que siguió la adopción del gres porcelánico. Un proceso que avanzó a la par de la expansión de los mercados exteriores, y el creciente prestigio de los colorificios españoles.

Evolución cerámica

Un desarrollo que fue acompañado de la creación de las filiales de Vidres en otras partes del mundo. En 1994 se fundó la primera de ellas, y en 2006 se abrió la delegación de Italia. Entre sus hitos figura la creación de esmaltes metalizados y una amplia gama de soluciones que multiplicaron las posibilidades estéticas de la cerámica.

También destaca en esta historia la consecución de hasta seis premios Alfa de Oro, lo que muestra la importancia de la innovación para esta firma, que cuenta con una planta piloto para desarrollar nuevos productos y analizar las posibilidades de distribuirlos a escala industrial. Una constatación de cómo el pasado es un incentivo para preparar el futuro.