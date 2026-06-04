La gran noche de la economía de Castellón corona a Clasol y Vidres

La economía castellonense se ha vestido de gala con la entrega de los Premios Empresa del Año 2025, organizados por Mediterráneo. En una noche de reconocimientos, emoción y reivindicación del talento privado de la provincia, Clasol y Vidres han sido los grandes nombres propios de una ceremonia que ha congregado a 400 invitados.

La gala ha puesto el foco en compañías que crecen, innovan, exportan, generan empleo y contribuyen a reforzar el peso de Castellón como territorio industrial, agroalimentario, tecnológico y emprendedor. Telefónica, CaixaBank, À Punt y la Generalitat Valenciana han sido los patrocinadores principales de una velada que ha contado con la presencia de Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, y de Llanos Massó, presidenta de Les Corts Valencianes.

Aitor Moll, consejero delegado del Grupo Prensa Ibérica, ha ejercido de anfitrión de la ceremonia, acompañado por Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunitat, Murcia y Andalucía, y Juan Ramón Gil, director editorial. Todos ellos han estado arropados por el equipo de profesionales de Mediterráneo, encabezado por su director, Ángel Báez; la gerente, Laura Safont; y la directora comercial, Cristina Pastor.

Ganadores de los Premios Empresa del Año 2025. / Mediterráneo

El momento álgido de la noche ha llegado con la entrega del galardón de Empresa del Año a César Claramonte, CEO de Grupo Clasol. El jurado del certamen ha elegido por unanimidad a la pujante firma hortofrutícola con sede en les Alqueries. La compañía, que prevé facturar más de 300 millones de euros durante este ejercicio, ejemplifica la fuerza de un sector estratégico para Castellón y su capacidad para competir desde la profesionalización y la excelencia.

El otro gran momento de la ceremonia, presentada por la periodista Silvia Abril, ha sido la ovación a Vidres, distinguida con el premio a la Trayectoria Empresarial, concedido de forma directa por Mediterráneo. La distinción ha sido recogida por Joaquín Font de Mora, consejero delegado del Grupo Vidres, en nombre de una compañía profundamente vinculada al desarrollo del clúster cerámico. El premio a Vidres, que durante el pasado ejercicio ha conmemorado sus 50 años de andadura, reconoce «una historia empresarial ligada a las fritas, esmaltes y colores cerámicos, pero también a la capacidad de adaptación de una firma puntera que ha sabido mirar al exterior sin perder sus raíces».

Todos los premiados

Junto a los dos grandes reconocimientos a Clasol y Vidres, la gala ha completado su cuadro de honor con empresas que reflejan la diversidad de la economía castellonense. En Joven Empresa, el jurado ha distinguido a Brambas (calzado barefoot); en Iniciativa y Expansión, a Viveros Mas de Valero (agricultura y plantas ornamentales); en I+D, a Abervian (electrificación y movilidad eléctrica); y en Calidad, a la Cooperativa de Viver (sector agroalimentario).

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También han visto premiada su candidatura en Medio Ambiente la compañía eCube (especializada en el mantenimiento, aparcamiento y desmantelamiento de aeronaves); en Recursos Humanos, Hicid (transporte de viajeros por carretera); y en Compromiso Social, VersedIA, app que recopila los recuerdos de las personas mayores.

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