Martínez Mus ensalza el papel clave de las empresas en la prosperidad y competitividad de Castellón

"Contribuir a hacer una Castellón más próspera, más innovadora y más competitiva". Es la virtud que comparten las empresas galardonadas en los premios Empresa del Año 2025 de Mediterráneo que el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha puesto en valor este jueves durante su intervención en la gala (que puedes ver aquí).

"Las empresas son mucho más que unidades productivas", ha defendido, calificando a las compañías como "centros de creación de talento, motores de cohesión social y la mejor garantía de prosperidad para las próximas generaciones". Por ello, Martínez Mus ha querido ensalzar la figura del empresario, que "asume riesgos, invierte cuando el contexto es difícil, abre nuevos mercados y continúa apostando por Castellón cuando podría hacerlo por cualquier otro lugar".

"Contribuyen al prestigio económico"

En resumen, el dirigente autonómico ha alabado los valores de la excelencia empresarial, la capacidad de crecimiento, la internacionalización y el compromiso con el territorio de las empresas castellonenses. Compañías que "compiten en mercados globales sin renunciar a sus raíces", que "generan ocupación de calidad y contribuyen al prestigio económico de nuestra provincia".

"Castellón nunca ha esperado a las oportunidades, las ha creado", ha añadido Martínez Mus, quien ha incidido en que la provincia lo ha hecho desde la industria cerámica, el sector agroalimentario, la logística, el turismo, la innovación tecnológica y "desde centenares de pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral de nuestra economía".

"Somos una provincia que exporta, que emprende y que transforma el conocimiento en riqueza", ha aseverado. El vicepresidente ha hecho especial alusión al sector cerámico, "que simboliza la capacidad de superación de esta provincia". "Un sector que ha sabido reinventarse y afrontar los desafíos energéticos, comerciales e internacionales. Un sector que exporta calidad, innovación y la marca Castellón a todo el mundo", ha dicho.

"Una parte indisociable"

El titular de Infraestructuras se ha referido además al papel de Mediterráneo en la provincia, "un diario que forma parte indisociable de la sociedad de Castellón" y que "ha sabido convertirse en testigo de la evolución económica y empresarial" del territorio. También ha comentado el reconocimiento que suponen estos premios "a aquellos que arriesgan, innovan, crean ocupación y que, por encima de todo, contribuyen cada día a hacer más fuerte esta provincia".

Por último, Martínez Mus ha querido plasmar el compromiso del Consell por "caminar al lado de las empresas". En este sentido, ha sostenido que "cada euro invertido en infraestructuras, movilidad, logística o conectividad no es un gasto, es una herramienta para generar oportunidades". Se trata de proyectos como el Eje de la Cerámica, la modernización del transporte público o consolidar el aeropuerto.