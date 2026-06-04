‘Mediterráneo’ reconoce el talento y la excelencia empresarial de Castellón

El periódico Mediterráneo reafirma su compromiso y apuesta por el tejido empresarial y lo hace con una nueva edición de los premios Empresa del Año 2025, unos galardones que reconocen la excelencia, el talento, la trayectoria y el esfuerzo de las empresas de la provincia. Los ganadores se darán a conocer el jueves 4 de junio en una gala que tendrá lugar en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, a partir de las 20.30 horas.

El galardón de Empresa del Año 2024 lo recibió Grupo STN. / Kmy Ros

El evento reunirá a más de 400 invitados, entre autoridades autonómicas, provinciales y locales, además de las empresas finalistas de 2025. Por parte del grupo Prensa Ibérica -editor del rotativo-, acuden su consejero delegado, Aitor Moll; el director general en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez, y el director general de Contenidos en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan Ramón Gil, entre otros. La gala cuenta con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank , À Punt y la Generalitat Valenciana.

El evento más importante de la economía provincial pondrá el acento en ensalzar el talento y la reseñable labor que desarrollan las empresas más relevantes del tejido industrial de Castellón, no solo a nivel provincial, sino también nacional e internacional.

Smalticeram ganó el premio Trayectoria Empresarial en la última gala. / Kmy Ros

Finalistas

Las quince empresas finalistas de Empresa del Año 2025 son: Abervian, dedicada a la electrificación y la movilidad eléctrica; Agua de Benassal, del sector de las aguas minerales naturales; Aiudo, especializada en cuidadores a domicilio; Brambas, firma de moda y calzado barefoot; Grupo Clasol, del sector hortofrutícola; Cooperativa de Viver, vinculada al sector agroalimentario; Ecube, centrada en el mantenimiento, aparcamiento y desmantelamiento de aeronaves; GEA Biotechnology, especializada en biotecnología aplicada a la agricultura; La Hispano del Cid (Hicid), dedicada al transporte de viajeros; Materia Decor, especialista en SPC, y Molecular, centrada en la esterilización de dispositivos médicos. También optan a las distinciones OCN, referente dentro del sector de la construcción; Systemfoc, especializada en el desarrollo de maquinaria industrial; VersedIA, vinculada al envejecimiento activo y el bienestar, y Viveros Mas de Valero, empresa agrícola con una dilatada trayectoria.

Categorías

Entre estas firmas, el jurado escogerá a las vencedoras de los ocho galardones en las categorías de Empresa del Año 2025, Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social. El cuadro de honor se completará con la ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial, un reconocimiento que concede directamente el periódico Mediterráneo, y que este año ha otorgado para el fabricante de esmaltes y fritas cerámicas Vidres.

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