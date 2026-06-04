Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe en CastellóLluvia en CastellónApertura AquaramaCalor autobús CastellóFuncionario de la Seguridad SocialLuis Enrique
instagramlinkedin

‘Mediterráneo’ reconoce el talento y la excelencia empresarial de Castellón

El periódico organiza el jueves 4 de junio a las 20.30 en el Auditori i Palau de Congressos la gran cita del tejido económico provincial, que congregará a más de 400 invitados entre autoridades, finalistas y demás representantes

La cita volverá a congregar a más de 400 personas entre representantes empresariales y sociales.

La cita volverá a congregar a más de 400 personas entre representantes empresariales y sociales. / Gabriel Utiel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nerea Soriano

Castellón

El periódico Mediterráneo reafirma su compromiso y apuesta por el tejido empresarial y lo hace con una nueva edición de los premios Empresa del Año 2025, unos galardones que reconocen la excelencia, el talento, la trayectoria y el esfuerzo de las empresas de la provincia. Los ganadores se darán a conocer el jueves 4 de junio en una gala que tendrá lugar en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, a partir de las 20.30 horas.

El galardón de Empresa del Año 2024 lo recibió Grupo STN.

El galardón de Empresa del Año 2024 lo recibió Grupo STN. / Kmy Ros

El evento reunirá a más de 400 invitados, entre autoridades autonómicas, provinciales y locales, además de las empresas finalistas de 2025. Por parte del grupo Prensa Ibérica -editor del rotativo-, acuden su consejero delegado, Aitor Moll; el director general en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez, y el director general de Contenidos en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan Ramón Gil, entre otros. La gala cuenta con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank , À Punt y la Generalitat Valenciana.

El evento más importante de la economía provincial pondrá el acento en ensalzar el talento y la reseñable labor que desarrollan las empresas más relevantes del tejido industrial de Castellón, no solo a nivel provincial, sino también nacional e internacional.

Smalticeram ganó el premio Trayectoria Empresarial en la última gala.

Smalticeram ganó el premio Trayectoria Empresarial en la última gala. / Kmy Ros

Finalistas

Las quince empresas finalistas de Empresa del Año 2025 son: Abervian, dedicada a la electrificación y la movilidad eléctrica; Agua de Benassal, del sector de las aguas minerales naturales; Aiudo, especializada en cuidadores a domicilio; Brambas, firma de moda y calzado barefoot; Grupo Clasol, del sector hortofrutícola; Cooperativa de Viver, vinculada al sector agroalimentario; Ecube, centrada en el mantenimiento, aparcamiento y desmantelamiento de aeronaves; GEA Biotechnology, especializada en biotecnología aplicada a la agricultura; La Hispano del Cid (Hicid), dedicada al transporte de viajeros; Materia Decor, especialista en SPC, y Molecular, centrada en la esterilización de dispositivos médicos. También optan a las distinciones OCN, referente dentro del sector de la construcción; Systemfoc, especializada en el desarrollo de maquinaria industrial; VersedIA, vinculada al envejecimiento activo y el bienestar, y Viveros Mas de Valero, empresa agrícola con una dilatada trayectoria.

Categorías

Entre estas firmas, el jurado escogerá a las vencedoras de los ocho galardones en las categorías de Empresa del Año 2025, Joven Empresa, I+D+i, Recursos Humanos, Calidad, Iniciativa-Expansión, Medio Ambiente y Compromiso Social. El cuadro de honor se completará con la ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial, un reconocimiento que concede directamente el periódico Mediterráneo, y que este año ha otorgado para el fabricante de esmaltes y fritas cerámicas Vidres.

Noticias relacionadas y más

Sigue la gala en directo:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
  2. El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
  3. La orquesta más famosa de España actuará este verano en un pueblo bonito de Castellón: precios y entradas
  4. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  5. La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
  6. Aparatoso accidente entre un camión y un coche que iba en dirección contraria en la rotonda de la Silla en Castelló
  7. Una profesora de Lengua Castellana en huelga acude a la Jaume I para apoyar a sus alumnos en la Selectividad
  8. La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga

La economía de Castellón resiste, pero los precios y la falta de mano de obra lastran su avance

La economía de Castellón resiste, pero los precios y la falta de mano de obra lastran su avance

‘Mediterráneo’ reconoce el talento y la excelencia empresarial de Castellón

‘Mediterráneo’ reconoce el talento y la excelencia empresarial de Castellón

Viveros Más de Valero lidera la innovación en planta ornamental mediterránea

Viveros Más de Valero lidera la innovación en planta ornamental mediterránea

VersedIA, una ‘app’ que convierte los recuerdos en el mejor legado familiar

Systemfoc, pionera en nuevas soluciones para la descarbonización industrial

Systemfoc, pionera en nuevas soluciones para la descarbonización industrial

OCN, la constructora de Castelló que crece con proyectos ‘premium’ en el arco Mediterráneo

Molecular revoluciona la esterilización sanitaria con tecnología sostenible

Molecular revoluciona la esterilización sanitaria con tecnología sostenible

Materia Decor, el nombre de Castellón que gana terreno en el ‘universo SPC’

Tracking Pixel Contents