La Fundación ‘la Caixa’ respalda la atención a personas con fibromialgia
La entidad destina un total de 10.049 euros a un programa de Afcas para la rehabilitación y asesoramiento psicológico de 131 usuarios en Castellón
La Fundación ‘la Caixa’, a través de la Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia de Castellón (Afcas), colabora en el programa integral de rehabilitación y apoyo a las personas con fibromialgia, al que ha aportado 10.049 euros y del que se han beneficiado 131 usuarios.
El programa es una iniciativa integral de Afcas que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y se fundamenta en la necesidad de abordar la fibromialgia desde una perspectiva multidimensional, combinando terapias físicas con apoyo psicológico y social para reducir el dolor, mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar emocional.
Actividades terapéuticas
Esta iniciativa ofrece un conjunto de actividades terapéuticas diseñadas para mitigar los efectos de la fibromialgia. Estas actividades son:
- Rehabilitación en agua caliente: ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad.
- Actividad física adaptada: con ejercicios de fuerza, flexibilidad y pilates adaptados.
- Fisioterapia personalizada: para tratar contracturas, mejorar la postura y reducir tensiones.
- Apoyo psicosocial: incluyen grupos de autoayuda, asesoramiento psicológico y talleres de afrontamiento.
¿Qué es la fibromialgia?
La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta el bienestar físico y emocional de quienes la padecen. Dado que no tiene cura, el tratamiento debe enfocarse en mejorar la calidad de vida mediante el ejercicio terapéutico y el apoyo emocional. La combinación de terapias físicas con intervención psicosocial ha demostrado ser efectiva para aliviar síntomas y fomentar la resiliencia.
Con esta iniciativa de Afcas se pretende reducir el impacto del dolor y la fatiga en la vida cotidiana, favorecer la movilidad y autonomía de los afectados, así como ofrecer herramientas para mejorar el bienestar emocional.
Equipo multidisciplinario
El programa de la Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por fisioterapeutas, monitores de actividad física, especialistas en rehabilitación acuática, una trabajadora social y una psicóloga.
Además, aborda la atención a los usuarios con una metodología personalizada que consiste en la adaptación de las actividades al nivel físico y emocional de cada persona, sesiones periódicas de las actividades programadas, una evaluación continua para medir la mejora física y emocional y el trabajo con las familias, a quienes se les proporciona información y estrategias para mejorar la convivencia con la enfermedad.
Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia de Castellón
- Afcas es una entidad sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son apoyar, potenciar y divulgar todo lo relacionado con la fibromialgia y su tratamiento, tanto a nivel social, psicológico y físico que afectan al colectivo de enfermos que la padecen y ayudar a mejorar la calidad de vida de sus asociados.
- Su objetivo es conseguir un tratamiento integrado que permita una mejora de calidad de vida de las personas afectadas; realizar campañas de información y divulgación de la enfermedad a nivel social, educativo y sanitario; promover reuniones, conferencias, congresos, etc., que permitan un mayor conocimiento de esta enfermedad y llevar a cabo los distintos programas, como rehabilitación en agua caliente, clases de estiramientos y relajación y yoga.
- Afcas está dirigida a personas afectadas de fibromialgia, así como a todas aquellas personas que tengan especial sensibilidad e interés por el conocimiento de la misma y por ayudar a las personas que lo padecen.
- Datos de contacto: teléfono 964 20 10 12. Email: asociacionafcas@hotmail.com
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