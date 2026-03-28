La Fundación ‘la Caixa’ respalda la atención a personas con fibromialgia

La Fundación ‘la Caixa’, a través de la Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia de Castellón (Afcas), colabora en el programa integral de rehabilitación y apoyo a las personas con fibromialgia, al que ha aportado 10.049 euros y del que se han beneficiado 131 usuarios.

Ejercicios de pilates. / Afcas

El programa es una iniciativa integral de Afcas que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y se fundamenta en la necesidad de abordar la fibromialgia desde una perspectiva multidimensional, combinando terapias físicas con apoyo psicológico y social para reducir el dolor, mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar emocional.

Actividades terapéuticas

Esta iniciativa ofrece un conjunto de actividades terapéuticas diseñadas para mitigar los efectos de la fibromialgia. Estas actividades son:

Rehabilitación en agua caliente : ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad.

: ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad. Actividad física adaptada : con ejercicios de fuerza, flexibilidad y pilates adaptados.

: con ejercicios de fuerza, flexibilidad y pilates adaptados. Fisioterapia personalizada : para tratar contracturas, mejorar la postura y reducir tensiones.

: para tratar contracturas, mejorar la postura y reducir tensiones. Apoyo psicosocial: incluyen grupos de autoayuda, asesoramiento psicológico y talleres de afrontamiento.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta el bienestar físico y emocional de quienes la padecen. Dado que no tiene cura, el tratamiento debe enfocarse en mejorar la calidad de vida mediante el ejercicio terapéutico y el apoyo emocional. La combinación de terapias físicas con intervención psicosocial ha demostrado ser efectiva para aliviar síntomas y fomentar la resiliencia.

Con esta iniciativa de Afcas se pretende reducir el impacto del dolor y la fatiga en la vida cotidiana, favorecer la movilidad y autonomía de los afectados, así como ofrecer herramientas para mejorar el bienestar emocional.

Equipo multidisciplinario

El programa de la Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por fisioterapeutas, monitores de actividad física, especialistas en rehabilitación acuática, una trabajadora social y una psicóloga.

Estimulación cognitiva. / Afcas

Además, aborda la atención a los usuarios con una metodología personalizada que consiste en la adaptación de las actividades al nivel físico y emocional de cada persona, sesiones periódicas de las actividades programadas, una evaluación continua para medir la mejora física y emocional y el trabajo con las familias, a quienes se les proporciona información y estrategias para mejorar la convivencia con la enfermedad.