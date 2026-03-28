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La Fundación ‘la Caixa’ respalda la atención a personas con fibromialgia

La entidad destina un total de 10.049 euros a un programa de Afcas para la rehabilitación y asesoramiento psicológico de 131 usuarios en Castellón

Ejercicios de rehabilitación en agua caliente del programa de Afcas, con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’.

Ejercicios de rehabilitación en agua caliente del programa de Afcas, con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’. / Afcas

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

La Fundación ‘la Caixa’, a través de la Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia de Castellón (Afcas), colabora en el programa integral de rehabilitación y apoyo a las personas con fibromialgia, al que ha aportado 10.049 euros y del que se han beneficiado 131 usuarios.

Ejercicios de pilates.

Ejercicios de pilates. / Afcas

El programa es una iniciativa integral de Afcas que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y se fundamenta en la necesidad de abordar la fibromialgia desde una perspectiva multidimensional, combinando terapias físicas con apoyo psicológico y social para reducir el dolor, mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar emocional.

Actividades terapéuticas

Esta iniciativa ofrece un conjunto de actividades terapéuticas diseñadas para mitigar los efectos de la fibromialgia. Estas actividades son:

  • Rehabilitación en agua caliente: ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad.
  • Actividad física adaptada: con ejercicios de fuerza, flexibilidad y pilates adaptados.
  • Fisioterapia personalizada: para tratar contracturas, mejorar la postura y reducir tensiones.
  • Apoyo psicosocial: incluyen grupos de autoayuda, asesoramiento psicológico y talleres de afrontamiento.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta el bienestar físico y emocional de quienes la padecen. Dado que no tiene cura, el tratamiento debe enfocarse en mejorar la calidad de vida mediante el ejercicio terapéutico y el apoyo emocional. La combinación de terapias físicas con intervención psicosocial ha demostrado ser efectiva para aliviar síntomas y fomentar la resiliencia.

Con esta iniciativa de Afcas se pretende reducir el impacto del dolor y la fatiga en la vida cotidiana, favorecer la movilidad y autonomía de los afectados, así como ofrecer herramientas para mejorar el bienestar emocional.

Equipo multidisciplinario

El programa de la Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por fisioterapeutas, monitores de actividad física, especialistas en rehabilitación acuática, una trabajadora social y una psicóloga.

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Estimulación cognitiva.

Estimulación cognitiva. / Afcas

Además, aborda la atención a los usuarios con una metodología personalizada que consiste en la adaptación de las actividades al nivel físico y emocional de cada persona, sesiones periódicas de las actividades programadas, una evaluación continua para medir la mejora física y emocional y el trabajo con las familias, a quienes se les proporciona información y estrategias para mejorar la convivencia con la enfermedad.

Asociación de Afectados, Familiares y Amigos de Fibromialgia de Castellón

  • Afcas es una entidad sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son apoyar, potenciar y divulgar todo lo relacionado con la fibromialgia y su tratamiento, tanto a nivel social, psicológico y físico que afectan al colectivo de enfermos que la padecen y ayudar a mejorar la calidad de vida de sus asociados.
  • Su objetivo es conseguir un tratamiento integrado que permita una mejora de calidad de vida de las personas afectadas; realizar campañas de información y divulgación de la enfermedad a nivel social, educativo y sanitario; promover reuniones, conferencias, congresos, etc., que permitan un mayor conocimiento de esta enfermedad y llevar a cabo los distintos programas, como rehabilitación en agua caliente, clases de estiramientos y relajación y yoga.
  • Afcas está dirigida a personas afectadas de fibromialgia, así como a todas aquellas personas que tengan especial sensibilidad e interés por el conocimiento de la misma y por ayudar a las personas que lo padecen.
  • Datos de contacto: teléfono 964 20 10 12. Email: asociacionafcas@hotmail.com

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