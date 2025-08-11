Encuesta: ¿Está preparada su casa para combatir la ola de calor?
La provincia de Castellón tiene activado el nivel amarillo de emergencias por las altas temperaturas
La ola de calor ha entrado de lleno en Castellón. Para hoy lunes 11 de agosto se espera la jornada más calurosa del verano, con los termómetros rozando los 40 grados en varias localidades de la provincia como Onda, l’Alcora, Betxí, Segorbe, Castelló, Nules o Morella. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el nivel de alerta amarilla en la provincia.
De hecho, esta madrugada la capital de la Plana ha firmado un dato histórico con la noche más tórrida desde que se tienen resgistros, con una temperatura mínima de 27, 1 grados.
Ante tal panorama, los castellonenses están preocupados en sobrellevar estas altas temperaturas tanto dentro como fuera de casa. Pero, ¿están realmente las casa preparadas para combatir esta ola de calor?
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- 15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler