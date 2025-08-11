Encuesta: ¿Está preparada su casa para combatir la ola de calor?

La ola de calor ha entrado de lleno en Castellón. Para hoy lunes 11 de agosto se espera la jornada más calurosa del verano, con los termómetros rozando los 40 grados en varias localidades de la provincia como Onda, l’Alcora, Betxí, Segorbe, Castelló, Nules o Morella. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el nivel de alerta amarilla en la provincia.

De hecho, esta madrugada la capital de la Plana ha firmado un dato histórico con la noche más tórrida desde que se tienen resgistros, con una temperatura mínima de 27, 1 grados.

Ante tal panorama, los castellonenses están preocupados en sobrellevar estas altas temperaturas tanto dentro como fuera de casa. Pero, ¿están realmente las casa preparadas para combatir esta ola de calor?