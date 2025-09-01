Encuesta: ¿Consideras que los precios de las actividades extraescolares son demasiado altos?

Con la vuelta al cole también regresan las actividades extraescolares: inglés, música, deporte, refuerzo académico… Una oferta muy variada que cada año atrae a miles de niños y niñas en Castellón. Sin embargo, este abanico de opciones supone también un esfuerzo económico añadido para las familias, que deben organizarse para poder afrontarlo. En los últimos años, muchos padres y madres coinciden en que los precios han ido en aumento, lo que abre un debate sobre la accesibilidad de estas actividades. Por otra parte, quienes se dedican a ellas —profesores, monitores y entrenadores— recuerdan que detrás de cada cuota están también sus salarios, la preparación y el tiempo que requiere impartirlas.