Encuesta: ¿Consideras que los precios de las actividades extraescolares son demasiado altos?
Estos compromisos semanales realizados fuera de horario escolar suponen un esfuerzo económico añadido para las familias
Con la vuelta al cole también regresan las actividades extraescolares: inglés, música, deporte, refuerzo académico… Una oferta muy variada que cada año atrae a miles de niños y niñas en Castellón. Sin embargo, este abanico de opciones supone también un esfuerzo económico añadido para las familias, que deben organizarse para poder afrontarlo. En los últimos años, muchos padres y madres coinciden en que los precios han ido en aumento, lo que abre un debate sobre la accesibilidad de estas actividades. Por otra parte, quienes se dedican a ellas —profesores, monitores y entrenadores— recuerdan que detrás de cada cuota están también sus salarios, la preparación y el tiempo que requiere impartirlas.
