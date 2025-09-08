Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuesta: ¿Estás a favor del uso de tablets en los centros educativos?

Bien utilizadas, las tablets pueden ser una herramienta eficaz para personalizar el aprendizaje, motivar al alumnado y facilitar el acceso a contenidos interactivos que refuercen las competencias digitales

Alumnos con 'tablet' en una clase.

Alumnos con 'tablet' en una clase. / EUROPA PRESS

Néstor Marín

Néstor Marín

Castellón

Un informe de la Conselleria de Educación advierte de que el uso intensivo de tablets y móviles, tanto en casa como en el aula, se asocia con un menor rendimiento académico en competencias clave. El estudio, basado en la reciente Evaluación de Diagnóstico 2023/2024, incluye datos de más de 11.000 alumnos de Primaria y ESO en la provincia de Castellón.

Pese a las evidencias, muchos centros educativos continúan incorporando dispositivos electrónicos en su metodología diaria. En algunos casos, como ocurrió recientemente en un colegio privado de Valencia, se han generado controversias que han llevado incluso a prohibir su uso en el aula.

“un mayor tiempo de uso se asocia con un menor rendimiento en todas las competencias”, tanto en Primaria como en ESO.

La influencia del entorno familiar

Los expertos insisten en que el comportamiento de los adultos es determinante. Cuando los padres limitan su propio uso de pantallas, sus hijos tienden a hacer lo mismo. Según un estudio de la empresa Kaspersky, el 80 % de los menores cuyos padres usan el móvil menos de dos horas al día también lo limita.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Conselleria ya prohibió los móviles en clase hace un año, medida que ha contribuido a reducir de forma significativa los casos de ciberacoso escolar. Ahora, el debate se traslada al uso de las tablets, cada vez más presentes en los centros y aún sin consenso claro sobre su impacto educativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents