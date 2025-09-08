Encuesta: ¿Estás a favor del uso de tablets en los centros educativos?
Bien utilizadas, las tablets pueden ser una herramienta eficaz para personalizar el aprendizaje, motivar al alumnado y facilitar el acceso a contenidos interactivos que refuercen las competencias digitales
Un informe de la Conselleria de Educación advierte de que el uso intensivo de tablets y móviles, tanto en casa como en el aula, se asocia con un menor rendimiento académico en competencias clave. El estudio, basado en la reciente Evaluación de Diagnóstico 2023/2024, incluye datos de más de 11.000 alumnos de Primaria y ESO en la provincia de Castellón.
Pese a las evidencias, muchos centros educativos continúan incorporando dispositivos electrónicos en su metodología diaria. En algunos casos, como ocurrió recientemente en un colegio privado de Valencia, se han generado controversias que han llevado incluso a prohibir su uso en el aula.
“un mayor tiempo de uso se asocia con un menor rendimiento en todas las competencias”, tanto en Primaria como en ESO.
La influencia del entorno familiar
Los expertos insisten en que el comportamiento de los adultos es determinante. Cuando los padres limitan su propio uso de pantallas, sus hijos tienden a hacer lo mismo. Según un estudio de la empresa Kaspersky, el 80 % de los menores cuyos padres usan el móvil menos de dos horas al día también lo limita.
Por su parte, la Conselleria ya prohibió los móviles en clase hace un año, medida que ha contribuido a reducir de forma significativa los casos de ciberacoso escolar. Ahora, el debate se traslada al uso de las tablets, cada vez más presentes en los centros y aún sin consenso claro sobre su impacto educativo.
