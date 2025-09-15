Encuesta: ¿Crees que Israel debe participar en Eurovisión?

La polémica sobre la participación de Israel en Eurovisión vuelve a situarse en el centro del debate político y mediático. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha comunicado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que España se retirará del festival en caso de que el país hebreo siga presente en la edición de 2026. Esta decisión se debatirá este martes en el Consejo de Administración de la corporación pública, donde la propuesta figura como punto destacado en el orden del día.

La postura de RTVE coincide con las demandas del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ya había reclamado la exclusión de Israel del certamen. El clima de tensión en torno a la participación israelí se intensificó este fin de semana, cuando la última etapa de la Vuelta a España tuvo que suspenderse por las protestas contra la presencia del equipo ciclista de ese país.