Encuesta: ¿Está preparada tu localidad para afrontar las fuertes lluvias del otoño?
Castellón vive el primer temporal marcado por las lluvias persistentes en el inicio de la nueva estación
Apenas llevamos una semana desde el inicio del otoño y Castellón afronta su primer temporal. Con la llegada de esta estación. uno de los grandes retos para muchas localidades es afrontar los episodios de fuertes lluvias que suelen producirse en esta época del año. La combinación de precipitaciones intensas y cortas en el tiempo puede provocar inundaciones en calles, viviendas y zonas agrícolas, así como importantes afecciones al tráfico y a los servicios públicos. Una decena de municipios de Castellón han superado los 100 litros por metro cuadrado en la primera jornada del temporal.
La preparación de cada municipio resulta clave para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de los vecinos. Por ejemplo, en Castelló se han reportado más de 20 incidencias causadas por la lluvia en la jornada del lunes 29 de septiembre. Desde planes de emergencia municipales hasta la limpieza de alcantarillado, el mantenimiento de infraestructuras o la concienciación ciudadana, existen numerosas medidas que pueden marcar la diferencia. Sin embargo, no todas las localidades cuentan con los mismos recursos ni con la misma capacidad de respuesta.
Por ello, queremos conocer tu opinión: ¿consideras que tu localidad está preparada para afrontar las fuertes lluvias del otoño?
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Final feliz en Jérica: el toro embolado ha sido capturado y la calma vuelve al pueblo
- España, el país con más parados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón
- Castelló decide esta tarde si suspende las clases para mañana ante el riesgo de fuertes lluvias
- Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves