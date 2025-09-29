Encuesta: ¿Está preparada tu localidad para afrontar las fuertes lluvias del otoño?

Apenas llevamos una semana desde el inicio del otoño y Castellón afronta su primer temporal. Con la llegada de esta estación. uno de los grandes retos para muchas localidades es afrontar los episodios de fuertes lluvias que suelen producirse en esta época del año. La combinación de precipitaciones intensas y cortas en el tiempo puede provocar inundaciones en calles, viviendas y zonas agrícolas, así como importantes afecciones al tráfico y a los servicios públicos. Una decena de municipios de Castellón han superado los 100 litros por metro cuadrado en la primera jornada del temporal.

La preparación de cada municipio resulta clave para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de los vecinos. Por ejemplo, en Castelló se han reportado más de 20 incidencias causadas por la lluvia en la jornada del lunes 29 de septiembre. Desde planes de emergencia municipales hasta la limpieza de alcantarillado, el mantenimiento de infraestructuras o la concienciación ciudadana, existen numerosas medidas que pueden marcar la diferencia. Sin embargo, no todas las localidades cuentan con los mismos recursos ni con la misma capacidad de respuesta.

Por ello, queremos conocer tu opinión: ¿consideras que tu localidad está preparada para afrontar las fuertes lluvias del otoño?