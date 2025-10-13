Encuesta: ¿Crees que se deben suspender las clases si hay alerta naranja por lluvia?
Este debate ha vuelto a abrir la discusión sobre cuándo es realmente necesario interrumpir las clases por motivos meteorológicos y cómo debe aplicarse el principio de precaución
Las últimas semanas han estado marcadas por episodios de inestabilidad meteorológica en la provincia de Castellón, con alertas por lluvias intensas y tormentas que han dejado acumulados significativos.
La Aemet ha activado en varias ocasiones la alerta naranja por precipitaciones, un nivel que implica riesgo importante y que puede conllevar complicaciones en la movilidad, inundaciones puntuales o incidencias en servicios públicos.
Ante este tipo de situaciones, algunos ayuntamientos han optado por suspender las clases de forma preventiva, mientras que otros mantienen la actividad normal siguiendo la evolución de la dana o los frentes tormentosos.
