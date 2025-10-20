Encuesta: ¿Estás a favor de eliminar definitivamente el cambio de hora?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez plantea a la UE eliminar el horario estacional

Víctor Meseguer

Néstor Marín

Néstor Marín

Castellón

El Gobierno de España propondrá este viernes ante la Unión Europea el fin del cambio horario bianual. Pedro Sánchez ha declarado que la medida “ya no tiene sentido”, aludiendo a sus efectos “negativos en la salud y la vida de la gente” y al escaso ahorro energético que genera.

El anuncio se produce justo antes del próximo cambio al horario de invierno, que se realizará la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, cuando los relojes deberán retrasarse una hora.

Una medida en revisión europea

El debate sobre la eliminación del cambio horario no es nuevo: la Comisión Europea ya consultó a los ciudadanos en 2018, con una mayoría favorable a abolirlo. Sin embargo, la medida quedó congelada por falta de consenso entre los Estados.

Sánchez ha insistido en que es “el momento de activar el mecanismo de revisión” y lograr un acuerdo para establecer un único horario permanente en toda la Unión Europea.

Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud”, escribió el presidente en su cuenta de X (antes Twitter).

