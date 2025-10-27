Encuesta: ¿Cree que Pedro Sánchez podrá seguir gobernando sin el apoyo de Junts?
Carles Puigdemont ha certificado la ruptura entre Junts y el PSOE, dejando en el aire la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. En una comparecencia desde Perpiñán, el líder posconvergente ha anunciado que su formación no seguirá colaborando con un Ejecutivo que, asegura, "ignora su debilidad parlamentaria" y "no cumple sus compromisos con Cataluña".
Gobernar sin Junts se complica
El PSOE no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso y, sin el respaldo de los posconvergentes, cada votación clave exigirá pactos difíciles y negociaciones al límite con una aritmética parlamentaria muy ajustada. La legislatura queda así más debilitada y expuesta a bloqueos constantes.
